Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 18. hafta (erteleme) maçında Real Madrid’i ağırlıyor. EuroLeague’de son dönemde çok başarılı bir performans ortaya koyan, 9 maçtan 8 galibiyet çıkaran Sarı-Lacivertliler, son olarak eksiklerine rağmen İtalya deplasmanında Olimpia Milano’yu 71-60 yenerek bu kulvarda üst üste 4. zaferini elde etmişti. Aleksandar Djordjevic yönetimindeki Kanarya, liderlik koltuğunda oturan güçlü rakibini devirip fire vermeden yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Ligde 4 maçı ertelenen Sarı Lacivertliler'in 21 maçta 11 galibiyeti bulunuyor. Lider Real, 23 maçta 20 kez rakiplerine üstünlük sağladı. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Real Madrid 70-69 kazanmıştı.

Maç kapalı gişe

Maça yoğun ilgi gösteren Sarı-Lacivertli taraftarlar satışa açılan biletlerin tamamını tüketerek Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu tamamıyla doldurdu.

MAÇ BAŞLADI

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Normalde geçtiğimiz Aralık ayında oynanması gereken ancak İspanyol ekibindeki koronavirüs vakaları sebebiyle ertelenen Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı bu akşam TSİ 20.45'te başldı ve beIN Sports 3'ten ekranlara geliyor. Sreten Radovic, Gytis Vilius, Robert Vyklicky hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

Fenerbahçe Beko ve Real Madrid'deki eksik oyuncular

Temsilcimizde tedavi süreçleri devam eden Nando De Colo, Jan Vesely, Marial Shayok ve Danilo Barthel zorlu maçta forma giyemiyor. Yeni transfer Markel Starks da bu mücadelenin erteleme maçı olması nedeniyle (mücadelenin oynanması gereken ilk tarihte takım kadrosunda olmadığı için) karşılaşma kadrosunda yer alamıyor. Real Madrid'deki eksikler ise Thomas Heurtel, Gabriel Deck, Jeffery Taylor ve Adam Hanga.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - Real Madrid):

Atılan Sayı: 76.9 – 81.0

2 Sayı: %58.4 - %55.5

3 Sayı: %33.9 - %36.3

Serbest atış: %74.3 - %76.0

Ribaund: 32.5 – 38.2

Asist: 18.7 – 18.1

Top çalma: 8.6 – 6.9

Blok: 2.2 – 3.3

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - Real Madrid):

Yenilen Sayı: 73.7 – 71.8

2 Sayı: %53.8 - %47.8

3 Sayı: %33.3 - %34.6

Serbest atış: %82.1 - %78.3

Ribaund: 31.7 – 31.2

Asist: 16.0 – 15.3

Top çalma: 8.0 – 7.1

Blok: 2.1 – 1.8

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Real Madrid):

Sayı: Jan Vesely 13.4 / Guerschon Yabusele 12.9

Ribaund: Jan Vesely 5.9 / Walter Tavares 7.4

Asist: Nando De Colo 4.0 / Thomas Heurtel 5.0

Top çalma: Pierria Henry 1.8 / Guerschon Yabusele 1.2

Verimlilik: Jan Vesely 17.6 / Guerschon Yabusele 19.7