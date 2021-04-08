Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı (CANLI)

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 34. ve normal sezonun son haftasında Real Madrid’i ağırlıyor. Fenerbahçe Beko’nun Real Madrid’i yenmesi durumunda Sarı Lacivertli taraftarların gözü AX Armani Exchange Milan - Anadolu Efes mücadelesinde olacak. Anadolu Efes’in mücadeleyi kazanması halinde rakibinin üzerinde yer alması garantilenecek olan sarı-lacivertli ekip, normal sezonu 4. sırada tamamlayarak saha avantajını eline geçirmiş olacak. İspanyol temsilcisi Real Madrid’in ise bu maçı kaybetmesi durumunda uzun bir sürenin ardından play-off dışında kalabilme ihtimali söz konusu.

1. Çeyrek Sonucu | Fenerbahçe Beko - Real Madrid: 11-23

İlk Yarı Sonucu | Fenerbahçe Beko - Real Madrid: 36-49

Fenerbahçe Beko’ya yenilmesi halinde Real Madrid, bir maçı eksik olan Zenit’in kalan iki maçını kazanması durumunda play-off dışında kalacak. Karşılaşma öncesi konuşan Coach Igor Kokoskov, "Biz hiçbir zaman hesap yapmıyor, tüm mücadelelere aynı şekilde hazırlanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyup kazanmaya çalışacağız. Maçı kazanmaya çok ihtiyacı olan, iyi bir takımla karşılaşacağımızı biliyoruz" dedi.

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 20.45’te başlayan ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanıyor. Müsabakayı Luigi Lamonica (İtalya), Anne Panther (Almanya), Mario Majkic (Slovenya) hakem üçlüsü yönetiyor. İki takım arasında 10. haftada İspanya’da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 94-74 üstün tamamlamıştı.

Fenerbahçe Beko ile Real Madrid, Turkish Airlines EuroLeague’de 29. kez karşı karşıya geliyor. Organizasyonda iki takım arasında 2000 yılından itibaren oynanan 28 maçın 19’unu Real Madrid, 9’unu ise Fenerbahçe kazandı.

Vesely, Real Madrid maçında forma giyemiyor

Fenerbahçe Beko’da kritik Real Madrid mücadelesi öncesinde önemli bir eksik söz konusu. Barcelona ile oynanan mücadelede sakatlanan Çek pivot Jan Vesely’nin sol ayak bileğinde dış yan bağ lezyonu tespit edildi. Dönüş tarihi belli olmayan Vesely, Real Madrid maçında forma giyemedi. Jan Vesely, EuroLeague’de oynadığı son 18 maçın 17’sinde çift haneli sayılarda verimlilik puanı buldu. Vesely, son beş EuroLeague karşılaşmasının dördünde çift haneli sayılarda skor üretti.