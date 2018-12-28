Fenerbahçe Beko - Real Madrid (CANLI)

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 15. maç döneminde Real Madrid’i konuk ediyor. Bu sezon EuroLeague'de fırtınalar estiren ve 14 maçta 13 galibiyet alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 10 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmenin peşinde. Real Madrid ise 12 galibiyet 2 yenilgi ile Fenerbahçe Beko'nun en yakın takipçisi...

İLK ÇEYREK SONUCU: 22-12

İLK YARI SONUCU: 32-32

Karşılaşmaya özellikle savunmada etkili bir performansla başlayan temsilcimiz, 6:51 kala 8-2'lik üstünlüğü yakaladı. Randolph ve Carroll ile sayılar bulan Real Madrid, 5:38 kala skoru 8-7'ye getirdi. İlk 5 dakikalık bölüm geçilirken ise temsilcimiz Datome'nin üçlüğüyle 11-7 üstün olan taraftı. Guduric ve Datome ile etkinliğini sürdüren temsilcimiz, skoru 17-10 yaptı. Vesely'i de devreye sokan temsilcimiz ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe temsilcimiz Lauvergne'in basketiyle başlayarak farkı 12 sayıya kadar çıkardı fakat Rudy Fernandez ve Campazzo ile sayılar bulan Real Madrid, 6:45 kala skoru 24-20'ye getirdi. Konuk ekip, 4:45 kala Trey Thompkins ile de bir isabet buldu ve 27-25'le farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başardı. Rudy Fernandez ile bir üçlük isabeti daha bulan konuk ekip, 3:09 kala skoru 29-28 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı ise 32-32 eşitlikle sona erdi.

Rudy Fernandez'den ikinci çeyrekte üçlük şov

Real Madrid'in ikinci çeyrekte oyuna dahil olan tecrübeli ismi Rudy Fernandez, bir periyotta 3/4 üçlük isabeti sağlayarak takımının farkı azaltmasında büyük rol oynadı.

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Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı hangi kanalda?

20:30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda başlayan mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kostas Sloukas'tan yoksun

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli yıldızı, geçirdiği boğaz enfeksiyonu nedeniyle Real Madrid maçında forma giyemiyor.

Yunan yıldızın yerine temsilcimizde Bobby Dixon, zorlu maça ilk 5'te başladı.

Obradovic'in 400. maçı!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic yönetiminde 400. resmi maçına EuroLeague'de Real Madrid karşısında çıktı.

Sarı-lacivertlileri 5 yılda Avrupa’nın en iyi takımlarından birisi yapan Sırp başantrenör, bu sürede 399 resmi maçta takımıyla 310 galibiyet gördü.

EuroLeague'de geçen sezon finalde kaybettiği Real Madrid’i ağırlayan Fenerbahçe Beko'da Obradovic 4. kez dalya dedi.

Avrupa basketbolunun en başarılı başantrenörü olan Obradovic’in, Fenerbahçe Beko’yla sahaya çıktığı resmi maçların sayısı organizasyonlara göre şöyle:

Organizasyon Maç sayısı Galibiyet Yenilgi

Basketbol Süper Ligi 211 175 36

EuroLeague 167 120 47

Türkiye Kupası 16 12 4

Cumhurbaşkanlığı Kupası 5 3 2

TOPLAM 399 310 89

Maçların yüzde 78’ini kazandı

Fenerbahçe Beko, Obradovic’le çıktığı resmi maçların yüzde 78’ini kazandı.

Tecrübeli başantrenör, altıncı sezonunu geçirdiği sarı-lacivertlilerle EuroLeague, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda toplam 399 maça çıktı.

310 galibiyetle yüzde 78 gibi ulaşılması zor bir oranı yakalayan Obradovic’in takımı, bu sürede sadece 89 defa yenilgi aldı.

Obradovic’le 9 kupa

Fenerbahçe Beko, başantrenörü Obradovic’le bugüne dek 9 kupa elde etti.

Obradovic’i 2013 yılında takımın başına getiren sarı-lacivertliler, geride kalan 5 sezonun 4’ünde lig şampiyonluğuna ulaştı.

Bu sürede Obradovic’le 3 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 defa Türkiye Kupası elde eden Fenerbahçe, 2016-2017’de ise THY Avrupa Ligi zaferi yaşadı.



