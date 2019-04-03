Fenerbahçe Beko rakibini bekliyor

Basketbolda Avrupa’nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi’nde normal sezonun son hafta maçlarıyla play-off’a kalan son ekipler belli olacak.

Ligde 30. hafta maçları, yarın ve 5 Nisan Cuma günü oynanacak. Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova, Real Madrid, Anadolu Efes ve Barcelona Lassa’nın garantilediği play-off’un son 3 bileti için ise 6 takım kıyasıya bir mücadeleye girecek.

- Anadolu Efes’in rakibi belli

THY Avrupa Ligi’nde son hafta öncesi Türk takımlarından Anadolu Efes’in rakibi belli olurken, Fenerbahçe Beko, normal sezonu 8. sırada bitirecek ekiple play-off’ta karşılaşacak.

Normal sezonu 4. sırada bitirmeyi daha önce garantileyen Anadolu Efes, play-off’ta 5. sırada yer alması kesinleşen İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile eşleşti.

Büyük bir başarı elde ederek normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe Beko ise play-off’a 8. sıradan girecek ekiple mücadele edecek.

- Son bilet için 6 aday

Play-off’un son 3 bileti için 6 takım mücadele verecek.

Baskonia, Panathinaikos, Zalgiris, AX Armani Exchange Olimpia Milan, Maccabi FOX ve Olympiakos, son hafta mücadelelerinde play-off’a kalmaya çalışacak.

Bu takımlar arasında Baskonia ve Panathinaikos kendi kaderini belirleme şansına sahip. Bu iki takım, son hafta maçlarını kazanırsa adını play-off’a yazdıracak.

Alınacak sonuçlara göre play-off’a kalacak ekipleri 3’lü, 4’lü, 5’li hatta 6’lı averaj bile belirleyebilir.

- Son hafta maçları ve puan durumu

THY Avrupa Ligi’nde normal sezonun 30. ve son hafta maçları şöyle:

Yarın:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)

20.30 Anadolu Efes - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Buducnost VOLI (Karadağ)

22.00 Real Madrid (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)

5 Nisan Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX (İsrail)

21.00 Bayern Münih (Almanya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya)

21.30 Olympiakos (Yunanistan) - Darüşşafaka Tekfen

22.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Khimki (Rusya)

- Puan durumu

Takımlar O G M AS YS Av. P

1. Fenerbahçe Beko 29 24 5 2426 2162 264 53

2. CSKA Moskova 29 23 6 2508 2319 189 52

3. Real Madrid 29 22 7 2492 2249 243 51

4. Anadolu Efes 29 19 10 2461 2311 150 48

5. Barcelona Lassa 29 17 12 2275 2208 67 46

6. Baskonia 29 15 14 2371 2296 75 44

7. Panathinaikos 29 15 14 2295 2278 17 44

8. Zalgiris 29 14 15 2267 2237 30 43

9. AX Armani Exchange Olimpia Milan 29 14 15 2506 2499 7 43

10. Maccabi FOX 29 14 15 2301 2268 33 43

11. Olympiakos 29 14 15 2227 2227 0 43

12. Bayern Münih 29 13 16 2264 2327 -63 42

13. Khimki 29 9 20 2259 2366 -107 38

14. Herbalife Gran Canaria 29 8 21 2240 2532 -292 37

15. Buducnost VOLI 29 6 23 2163 2463 -300 35

16. Darüşşafaka Tekfen 29 5 24 2164 2477 -313 34

AA