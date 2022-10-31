Fenerbahçe Beko Pınar Karşıyaka'yı konuk ediyor
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu beşinci hafta maçında Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak. 19.00’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 5 tarafından canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor’u 58-93 yenerek dörtte dört yaptı. Melih Mahmutoğlu 18, Metecan Birsen 16, Tonye Jekiri 14 sayı buldu.
Sarı lacivertli ekipte Nemanja Bjelica sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Pınar Karşıyaka, son maçında Tofaş’a 72-83 yenildi. Bu mücadelede Errick McCollum 24, Vitto Brown ve Jaylon Brown 16’şar sayı üretti.