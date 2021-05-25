Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka serisinde 4. maç

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30’da başlayacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko’ya 83-79 mağlup olan Pınar Karşıyaka, ikinci maçta rakibini 80-71 yenerek seride 1-1 eşitliği yakaladı. Eşleşmenin 3. maçında dün İzmir’de Pınar Karşıyaka’yı 67-62 yenen ve seride 2-1 öne geçen sarı-lacivertli ekip, bir galibiyet daha alması halinde adını finale yazdıracak.

Fenerbahçe Beko’nun yarın rakibini yenmesi halinde finalde Anadolu Efes’in rakibi olacağı eşleşmede Pınar Karşıyaka’nın galibiyeti durumunda finale çıkacak son ekip, 28 Mayıs Cuma günü İstanbul’da oynanacak karşılaşmayla belirlenecek.