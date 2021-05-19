Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka maçı öncesi bilgiler

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında yarın Pınar Karşıyaka’yı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki mücadele saat 19.30’da başlayacak.

Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalinde Darüşşafaka Tekfen’i 2-0 ile geçerek adını yarı finale yazdırdı. Ligde normal sezonu üçüncü sırada bitiren Pınar Karşıyaka ise Türk Telekom’u 2-1 ile eleyerek, yarı finale kaldı.

Yarı final serisinde üç galibiyet alan takım finale yükselecek. Seride ikinci karşılaşma, 22 Mayıs Cumartesi günü yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. (AA)