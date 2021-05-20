ING Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu 2. ve 3. sırada tamamlayan, yarı finalde eşleşen Fenerbahçe Beko ile Pınar Karşıyaka arasındaki mücadele bugün başlayacak. Toplam 3 galibiyet alanın finale çıkacağı serinin ilk maçı Ülker Spor Salonu'nda oynanacak. Karşıyaka çeyrek finalde Türk Telekom'u 2-1 eleyerek 6 yıl sonra adını yarı finale yazdırmıştı. Fenerbahçe de Darüşşafaka'yı 2-0'la elemişti. İki takım arasında normal sezonda oynanan maçlarda Karşıyaka sahasında Fenerbahçe'yi 83-79 mağlup ederken, İstanbul'daki rövanş ise 117-59 Sarı-Lacivertliler'in üstünlüğüyle tamamlandı. Bu arad seride ikinci maç cumartesi günü yine İstanbul’da, 3. maç ise 24 Mayıs Pazartesi İzmir’de oynanacak.

Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam saat 19.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 2’den canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka maçı ile ilgili detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe Beko’da son durum

ING Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalinde Darüşşafaka Tekfen’i 2-0 ile geçti. 13 Mayıs’ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleyi bir uzatma bölümü sonunda 103-91 kazanan Fenerbahçe Beko, 15 Mayıs’ta deplasmanda oynanan karşılaşmayı da 79-98 geçerek yarı final vizesi aldı.

Fenerbahçe Beko’da, babasının vefatı nedeniyle Ürdün’de bulunan Ahmet Düverioğlu dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Pınar Karşıyaka’da son durum

Ligde normal sezonu üçüncü sırada bitiren Pınar Karşıyaka, play-off çeyrek finalinde Türk Telekom’u 2-1 ile geçti. 13 Mayıs’ta İzmir’de oynanan karşılaşmayı 82-79 kazanan Karşıyaka, 15 Mayıs’ta Ankara oynanan mücadeleyi 76-70 kaybetti. 17 Mayıs tarihinde yarı finale çıkan takımı belirleyen karşılaşmanın kazananı ise 96-71 ile Pınar Karşıyaka oldu.