Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maç sonucu: 71-80

Basketbol Süper Ligi yarı final ikinci maçında Pınar Karşıyaka deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu 80-71’lik skorla mağlup etti. İzmir ekibi bu sonuçla birlikte seride durumu 1-1’taşıdı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 41-37 konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmada Fenerbahçe Beko adına Danilo Barthel 15 sayıyla oynarken Pınar Karşıyaka’da Raymar Morgan 21 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Seride 3. maç Pınar Karşıyaka’nın ev sahipliğinde 24 Mayıs Pazartesi günü saat 19.30’da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak.