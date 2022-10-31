Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka: 100-88

Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Pınar Karşıyaka'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleden 100-88'lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin, ürettiği 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Johnathan Motley de 22 sayı, 11 ribaunt ile öne çıktı. Sarı-Lacivertliler'de kaptan Melih Mahmutoğlu da karşılaşmayı 17 sayıyla tamamladı. Pınar Karşıyaka'da Angel Delgado; 18 sayı, 11 ribaunt ile etkili bir performans sergilerken Errick McCollum 17, Kenan Sipahi 14 sayı üretti. Ayrıca Kenan Sipahi, 10 asistle maçı tamamladı.

Bu sonuçla ligde 5'te 5 yapan Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de de yenilgisiz yoluna devam ettiğinden tüm kulvarlarda sezonu 10'da 10 ile açmış oldu. Pınar Karşıyaka ise ligdeki 5. maçında 2. yenilgisini aldı.