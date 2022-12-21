Turkish Airlines EuroLeague'de sakatlıklar nedeniyle kadro rotasyonunda sıkıntı yaşayan ve son 4 maçta 3 yenilgi alan lider Fenerbahçe Beko, 15. hafta maçı için Ülker Spor Salonu'nda sahne alacak. Sarı Lacivertliler'in rakibi ise; Fenerbahçe Kulübü'ne ilk EuroLeague şampiyonluğunu yaşatan efsane coach Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırbistan temsilcisi Partizan olacak. Obradovic ilk kez dönüş yaptığı Ülker Arena'da iyi arkadaşı Itoudis ile karşı karşıya gelecek. Obradovic ve Itoudis en son, CSKA Moskova'nın evinde Fenerbahçe'yi 88-70 yendiği 15 Kasım 2019'dan bu yana ilk kez karşılaşacak.

Gözler; Wilbekin ve Montley'de

Sakatlık listesinde gözler; Wilbekin ve Montley'de olacak. Uzun süredir parkelerden uzak kalan Bjelica, Partizan maçında yine forma giyemeyecek. Ancak bir süredir sakatlıkları bulunan Wilbekin ile Montley'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Yeni transfer Kostas Antetokounmpou da kadroya yer alması bekleniyor. Jekiri, Partizan maçı sonrası ameliyat edilecek ve en az 2 sahalardan uzak kalacak.

Dimitris Itoudis, uzun yıllar Zeljko Obradovic'in yardımcılığını yapmıştı.

Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yarın akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak ve saat 20.45’te başlayacak Fenerbahçe Beko-Partizan maçı S Sport'tan yayınlanacak. Sreten Radovic, Carmelo Paternico, Emilio Perez hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - Partizan):

Atılan Sayı: 84.4 – 84.3

2 Sayı: %57.3 - %57.2

3 Sayı: %39.6 - %36.4

Serbest atış: %72.8 - %84.1

Ribaund: 33.8 – 30.4

Asist: 19.3 – 15.3

Top çalma: 7.3 – 6.0

Blok: 1.5 – 3.0

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - Partizan):

Yenilen Sayı: 77.4 – 86.8

2 Sayı: %52.8 - %59.5

3 Sayı: %35.2 - %38.8

Serbest atış: %76.7 - %75.4

Ribaund: 31.8 – 31.2

Asist: 17.2 – 18.9

Top çalma: 7.1 – 7.1

Blok: 2.4 – 2.4

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Partizan):

Sayı: Johnathan Motley 14.1 – Kevin Punter 15.4

Ribaund: Johnathan Motley 5.5 – Mathias Lessort 7.8

Asist: Nick Calathes 5.7 – Dante Exum 2.8

Top çalma: Nick Calathes 1.4 – Kevin Punter 1.3

Verimlilik: Johnathan Motley 16.6 – Mathias Lessort 21.6