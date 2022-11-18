Turkish Airines EuroLeague'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, lider girdiği haftada Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırlayacak. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 1 yenilgiye sahip tek takım olma durumunu 8. hafta sonuna da taşıyarak zirvedeki yerini korumak isterken sezona yaptığı kötü başlangıç sonrası geçtiğimiz hafta iç sahada Baskonia'ya karşı gösterişli bir galibiyet alan Panathinaikos ise İstanbul deplasmanında kazanarak bir galibiyet serisi elde etmek istiyor.

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18 Kasım Cuma günü saat 20:45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı, S Sport tarafından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos'u konuk edeceği mücadeleyi Sreten Radovic (Hırvatistan), Mehdi Difallah (Fransa) ve Carlos Cortes (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.

Haftaya lider girdi

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de bu sezon oynadığı 7 maçta 6 galibiyet aldı ve haftaya lider girdi. Sarı-Lacivertliler, son olarak 10 Kasım Perşembe günü konuk ettiği Kızılyıldız’ı 93-79 yenmişti. Fenerbahçe'de Johnathan Motley 25 sayı ve 10 ribaunt ile yıldızlaşırken Melih Mahmutoğlu da 20 sayıyla EuroLeague’de kariyer rekorunu kırmıştı. Fenerbahçe Beko’da Nemanja Bjelica, sakatlığı nedeniyle Panathinaikos'a karşı forma giyemeyecek.

Panathinaikos'un ise 7 maç sonunda 2 galibiyeti bulunuyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Yunan ekibi, ilk 6 maçı 1 galibiyet ile geçtikten sonra geçtiğimiz hafta iç sahada Baskonia'ya karşı dikkat çeken bir zafer elde etti. Sahalarında ağırladıkları Baskonia karşısında ilk yarıyı geride kapatmalarına rağmen 98-83 ile kazanan taraf oldular.

'Zor bir karşılaşma olacak'

Kariyerinde uzun yıllar Zeljko Obradovic'in yardımcısı olarak görev yaptığı Panathinaikos'a karşı çıkacağı maç öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, "Karşımızda güçlü ve özellikle Dwayne Bacon transferiyle bu sezonki beklentilerini açık bir şekilde ortaya koymuş bir takım olacak. Bacon’ın gelmesiyle birlikte Panathinaikos farklı seviyede bir takım haline geldi. Sahada uzun beşlerle yer alabiliyorlar ve aynı zamanda çok fazla yaratıcıları ve bu pozisyonları bitirebilecek isimleri var. Son maçlarında Baskonia’ya karşı harika oynayıp kazandılar. Genel olarak bu yaz yeniden kurulmuş ve kesinlikle Playoff’u hedefleyen bir rakiple karşılaşacağız. Önlerinde yüksek hedefler var. Bizim için çok zorlu bir karşılaşma olacak. Elbette bu karşılaşmanın milli maç arasından hemen sonra oynanacağını unutmayalım. Biz iyi idman yapıp hazırlanıyoruz. Taraftarlarımızı da yanımızda istiyoruz. Şube yönetimimizden salonun tamamen dolu olacağını duydum. Zor bir karşılaşma olacak. Panathinaikos kesinlikle saygıyı ve yüksek konsantrasyonu hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Melih Mahmutoğlu: Taraftarımızla birlikte galibiyete uzanmak istiyoruz

Puan durumundaki yerin Panathinaikos'un kalitesini yansıtmadığına dikkat çeken Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu ise, "Milli maç arası nedeniyle farklı bir süreçten geçtik. Şimdi tekrar bir aradayız ve EuroLeague’e odaklanıyoruz. Zorlu bir rakibimiz var. Panathinaikos’un kadro kalitesi kesinlikle puan durumundaki yerinin çok ötesinde. Zaten üç maçı üç sayı ya da daha az farkla kaybettiler. Her pozisyonda çok kaliteli oyuncuları var. Son olarak Baskonia’ya karşı çok iyi oynadılar ve güçlü bir galibiyet aldılar. Onlara saygı duyuyoruz. Ancak bizim de hedefimiz, çift maç haftasındaki deplasmanlar öncesinde bir galibiyet daha elde etmek. Taraftarımızın bizi güçlü bir şekilde destekleyeceğini biliyoruz ve onlarla birlikte galibiyete uzanmak istiyoruz" dedi.