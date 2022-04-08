Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 34. ve son hafta maçında Fenerbahçe Beko, Yunan temsilcisi Panathinaikos'u konuk ediyor. Play-off'a kalma şansını daha önce yitiren Sarı-Lacivertli ekip, mücadeleden galibiyetle ayrılarak moral depolamak istiyor. Panathinaikos 8 galibiyet ve 19 mağlubiyetle ligde 13. sırada bulunurken, Fenerbahçe Beko ise ligde 10 galibiyet ve 16 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo ve Marko Guduric sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

EuroLeague'de bir maç eksiği bulunan Sarı-Lacişvertliler, 13 Nisan tarihinde oynayacağı Maccabi Tel Aviv karşılaşması ile bu sezon için Avrupa defterini kapatacak.

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

8 Nisan Cuma günü (bugün) 20.00’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Juan Carlos Garcia (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya), Uros Nikolic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko’da son durum

Sarı-Lacivertli ekip, Turkish Airlines EuroLeague’deki son karşılaşmasında 4 Nisan Pazartesi günü konuk ettiği Bayern Münih’i 81-76 yendi. Fenerbahçe'de Pierria Henry 22, Jan Vesely 21 sayı üretti. Fenerbahçe Beko’nun 26 hafta sonunda 10 galibiyeti bulunuyor.

Panathinaikos’ta son durum

Dimitris Priftis tarafından çalıştırılan Panathinaikos, EuroLeague’deki son maçında 6 Nisan Çarşamba günü Alba Berlin’e konuk oldu. Yunan temsilcisi, Berlin’de oynanan bu karşılaşmadan 87-78 mağlup ayrıldı. Panathinaikos’ta karşılaşmanın en etkili isimleri 27 sayıyla Nemanja Nedovic ve 12 sayıyla Okaro White oldu. Panathinaikos, EuroLeague’de çıktığı 27 maçta 8 galibiyet aldı.

Yoncalar, Yunanistan Ligi’nde oynadığı 18 maçta 17 galibiyet elde etti. Rakibimiz, son lig karşılaşmasında 3 Nisan Pazar günü karşılaştığı AEK’i 83-69 ile geçti. Bu mücadelede Howard Sant-Roos 14, Georgios Papagiannis, Ioannis Papapetrou ve Nemanja Nedovic 11’er sayı buldu.

Takım istatistikleri – hücum (Fenerbahçe Beko - Panathinaikos):

Atılan sayı: 85.6 – 81.4

2 sayı: %56.9 - %53.7

3 sayı: %33.2 - %33.5

Serbest atış: %74.8 - %80.0

Ribaund: 32.0 – 32.5

Asist: 18.1 – 15.2

Top çalma: 8.0 – 5.2

Blok: 2.0 – 3.1

Takım istatistikleri – savunma (Fenerbahçe Beko - Panathinaikos):

Yenilen sayı: 80.3 – 91.0

2 sayı: %53.7 - %53.0

3 sayı: %34.4 - %36.7

Serbest atış: %81.4 - %77.6

Ribaund: 32.7 – 35.9

Asist: 16.2 – 17.7

Top çalma: 7.6 – 6.9

Blok: 2.1 – 2.0

İstatistik liderleri (Fenerbahçe Beko - Panathinaikos):

Sayı: Jan Vesely 13.4 – Nemanja Nedovic 13.5

Ribaund: Jan Vesely 5.9 – Georgios Papagiannis 7.7

Asist: Pierria Henry 4.0 – Daryl Macon 3.6

Top çalma: Pierria Henry 1.8 – Howard Sant-Roos 1.2

Verimlilik: Jan Vesely 17.6 – Georgios Papagiannis 16.6

Geçmiş karşılaşmalar

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne kadar EuroLeague’de oynadığı 25 maçta 12 galibiyet aldı. 2021-22 sezonu ikinci haftasında OAKA’da oynanan maçı Panathinaikos 91-87 kazandı. Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely 18, Nando De Colo 16 sayı buldu. Panathinaikos’ta ise Nemanja Nedovic 20 sayıyla en skorer isimdi.