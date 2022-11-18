Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı (CANLI)

Turkish Airines EuroLeague'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, lider girdiği haftada Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırlıyor. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 1 yenilgiye sahip tek takım olma durumunu 8. hafta sonuna da taşıyarak zirvedeki yerini korumak isterken sezona yaptığı kötü başlangıç sonrası geçtiğimiz hafta iç sahada Baskonia'ya karşı gösterişli bir galibiyet alan Panathinaikos ise İstanbul deplasmanında kazanarak bir galibiyet serisi elde etmek istiyor.

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı hangi kanalda?

Saat 20:45'te başlayan ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı S Sport'tan naklen yayınlanıyor.

Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos'u konuk edeceği mücadeleyi Sreten Radovic (Hırvatistan), Mehdi Difallah (Fransa) ve Carlos Cortes (İspanya) hakem üçlüsü yönetiyor.

1. Çeyrek Sonucu: Fenerbahçe Beko 22-25 Panathinaikos

Haftaya lider girdi

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de bu sezon oynadığı 7 maçta 6 galibiyet aldı ve haftaya lider girdi. Sarı-Lacivertliler, son olarak 10 Kasım Perşembe günü konuk ettiği Kızılyıldız’ı 93-79 yenmişti. Fenerbahçe'de Johnathan Motley 25 sayı ve 10 ribaunt ile yıldızlaşırken Melih Mahmutoğlu da 20 sayıyla EuroLeague’de kariyer rekorunu kırmıştı. Fenerbahçe Beko’da Nemanja Bjelica, sakatlığı nedeniyle Panathinaikos'a karşı forma giyemedi.

Panathinaikos'un ise 7 maç sonunda 2 galibiyeti bulunuyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Yunan ekibi, ilk 6 maçı 1 galibiyet ile geçtikten sonra geçtiğimiz hafta iç sahada Baskonia'ya karşı dikkat çeken bir zafer elde etti. Sahalarında ağırladıkları Baskonia karşısında ilk yarıyı geride kapatmalarına rağmen 98-83 ile kazanan taraf oldular.