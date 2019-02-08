Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maç sonucu: 85-66

Turkish Airlines EuroLeague'in 22. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk etti.

Karşılaşmaya DeShaun Thomas ve Kilpatrick'in sayılarıyla iyi bir giriş yapan Panathinaikos, ilk 2 dakika geçilirken 2-8'lik üstünlüğü yakaladı. Datome ve Melih ile etkili olmayı başaran temsilcimiz, ilk 5 dakikalık bölüm geçilirken skoru 12-13'e getirmeyi başardı. 4:13 kala da Ahmet'in basketiyle Fenerbahçe, 14-13 öne geçti. Melih ve Melli ile üst üste üçlük isabetleri bulan temsilcimiz, 2:18 kala skoru 20-15 yaptı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği de 24-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de ilk 2 dakikalık bölümü iyi geçen Panathinaikos, skoru 25-22'ye getirdi ve Zeljko Obradovic, erken bir mola almak durumunda kaldı. Temsilcimiz, ilk 5 dakikalık bölümü ise 31-24 önde geçmeyi başardı. Fenerbahçe, Melli ile bir üçlük bulup 1:38 kala skoru 39-28'e getirdi. Sarı-Lacivertliler, farkı daha da açarak ilk yarıyı 48-29 üstün kapattı.

Melli'den 3/3 üçlük

İlk yarıda Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Nicolo Melli, 18 verimlilik puanıyla yıldızlaştı.

Melli, sadece 3 şut kullanırken 3 üçlükte 3 isabet sağladı. Bunun yanı sıra İtalyan oyuncu; 3 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ile oynadı.

Üçüncü çeyrekte Panathinaikos, skoru 51-34'e getirse de tekrar farkı açmayı başaran temsilcimiz, 4:09 kala 61-38'lik skoru yakaladı. Kalan bölümde konuk ekip farkı azaltmaya çalışsa da temsilcimiz, üçüncü çeyreği 63-46 önde tamamladı.

Fenerbahçe, son çeyreğe Erick Green'den bulduğu sayılarla 9-0'lık seriyle başladı. Temsilcimiz, 7:47 kala 72-46'lık üstünlüğü yakaladı.

Tarık Biberovic ilk kez parkede

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague kadrosuna yeni eklediği Tarık Biberovic, Panathinaikos maçının bitimine 5:43 kala ilk kez EuroLeague'de Sarı-Lacivertliler'in formasını giydi.

18 yaşındaki oyuncu, karşılaşmayı 2 sayı, 2 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

Maçın kalan bölümünde konuk ekip, farkı azaltsa da temsilcimiz karşılaşmadan 85-66 galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz Fenerbahçe, 22. maçında 19. galibiyetini elde ederek EuroLeague’in güncel formatında Play-Off’u en erken garantileyen takım unvanını aldı.

Panathinaikos ise 22. maçında 13. kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Nicolo Melli 14 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ile yıldızlaşırken Erick Green, Marko Guduric ve Luigi Datome 12'şer sayıyla maçı tamamladılar.

Panathinaikos'ta Sean Kilpatrick 19 sayıyla maçın en skoreri olurken DeShaun Thomas da 13 sayı üretti.