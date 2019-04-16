Fenerbahçe Beko, One Team projesine start verdi

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague sosyal sorumluluk projesi olan One Team çalışmalarına başladı.

Fiziksel ve zihinsel engelli öğrencilere eğitim veren Ataşehir Yunus Emre Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi / Okulu’nda yapılan ilk hafta çalışmalarında öğrenciler öncelikli olarak ekip olma, grup olarak hareket edebilme ve komutlarla reaksiyon çalışmaları yaptı.

Toplamda sekiz ekip idmanı içerecek çalışmalara önümüzdeki haftalarda Sarı-Lacivertli takımın One Team elçisi Luigi Datome de dahil olacak.

Ayrıca ilerleyen haftalarda da bireysel gelişim, ikili ve üçlü grupların yapabilirliğini arttırma ve topluluk önünde hareket edebilme konuları ile öğrencilere basketbol aracılığı ile günlük hayatta ihtiyaçları olan temel iletişim özellikleri kazandırılmaya çalışılacak.