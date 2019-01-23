Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 20. haftasında yarın sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos ile mücadele edecek.

THY Euroleague'in 20. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 19 haftada sarı-lacivertliler, 17 galibiyetle liderlik koltuğunda otururken, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyetle 5. sırada yer alıyor.

17. randevu

Fenerbahçe ile Olympiakos, Euroleague'de bugüne kadar 16 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Fener parkeden 7 kez galip ayrılırken, Yunan ekibi ise rakibini 9 kez mağlup etmeyi başardı. Sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 73-72'lik skorla kazanmasını bildi.

İstatistiklerle iki takım

Fenerbahçe, ligde 83.6 sayı ortalamasıyla oynarken, Olympiakos ise 80. 4 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Fener'de Jan Vesely 14.8 sayı ortalamasıyla takımı içinde bu alanda zirve yer alıyor. Yunan temsilcisinde ise Georgios Printezis 11.9 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

İHA