Fenerbahçe Beko - Olympiacos maç sonucu: 90-75

Turkish Airlines EuroLeague'in 20. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiacos'u konuk etti.

Olympiacos, Kostas Papanikolaou'nun üçlükleriyle maça iyi başladı ve 4-6'lık üstünlüğü yakaladı. Fakat Erick Green ve Nikola Kalinic ile etkili olan temsilcimiz, kısa sürede 11-0'lık seri yakaladı ve 5:37 kala 15-6 üstün olan taraftı. Strelnieks ve Nigel Williams-Goss ile sayılar bulan Olympiacos, 3:37 kala skoru 17-13 yaptı. Kalan bölümde iki takımda hücumda sıkıntı yaşarken çeyrek de 21-15 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyreğe özellikle Timma'nın üçlükleriyle etkili başlayan Olympiacos, 6:41 kala 23-23 eşitliği yakaladı. Fakat temsilcimiz, 9-0'lık seriyle 32-23 ile tekrar üstünlüğünü skora yansıttı. Kalan bölümde de özellikle Bobby Dixon ile etkili olan Fenerbahçe, ilk yarıyı 40-28 önde tamamladı.

İlk yarıya Bobby Dixon damgası!

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Olympiacos karşısında ilk yarıyı 40-28 önde tamamlarken farkı yaratan isimlerin başında Bobby Dixon geldi.

35 yaşındaki oyuncu; ilk yarıda 11 sayı, 5 asist ile en etkili isimdi.

Üçüncü çeyrekte Jan Vesely ve Erick Green ile üst üste basketler bulan temsilcimiz, farkı arttırmayı başardı. 3:15 kala Fenerbahçe, 61-39 üstün olan taraftı. Çeyreğin son bölümünde Strelnieks ve Milutinov ile sayılar bulan konuk ekip, farkı azaltsa da son çeyreğe temsilcimiz 68-54 önde girmeyi başardı.

Dördüncü çeyreğin başında Sloukas'ın basketiyle temsilcimiz, farkı 16 sayıya kadar çıkarsa da Timma ve LeDay ile etkili olan konuk ekip, 6:40 kala skoru 72-63 yaptı. Kalan bölümde üstünlüğünü korumayı başaran temsilcimiz, karşılaşmadan 90-75'lik skorla galip ayrıldı.

Temsilcimiz bu sonuçla, 20. maçında 18. galibiyetini alırken EuroLeague'de ilk 5'te yer alan takımlardan CSKA Moskova ve Real Madrid'in ardından Olympiacos'u da iç sahada mağlup etmeyi başardı.

Olympiacos ise 20. maçında 8. yenilgisini alırken Darüşşafaka'nın ardından İstanbul'da Fenerbahçe'ye de mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko'da Erick Green 1/1 iki sayılık, 4/4 üç sayılık, 3/3 serbest atış isabetleriyle 17 sayı üreterek maçın en skorer ismi oldu. Nikola Kalinic'in de 16 sayıyla oynadığı temsilcimizde, Bobby Dixon ise 13 sayı, 10 asist ile galibiyete büyük katkı sağladı.

Olympiacos'ta Janis Timma 14 sayıyla takımının en skoreri olurken Janis Strelnieks 13, Nikola Milutinov 11 sayı üretti.

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