Fenerbahçe Beko - Olympiacos maç sonucu: 79-93

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı 2022-23 sezonu hazırlıkları çerçevesinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun ev sahipliğinde “Istanball Cup” adı altında bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyonda Yunanistan ekibi Olympiacos ile karşılaştı.

24 Nisan 2021 tarihinde vefat eden 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Faruk Türköz anısına düzenlenen bu özel turnuvada Fenerbahçe sahadan 79-93 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı adına İsmet Akpınar ikincilik ödülünü Türköz ailesinin kıymetli üyeleri, Faruk Türköz’ün eşi Elif Türköz ile oğulları Ata Türköz ve Emir Türköz’ün elinden aldı. Turnuvanın kazananı Olympiacos’a ise ödülünü Faruk Türköz’ün kardeşleri Selçuk Türköz ile Volkan Akan takdim etti.

Fenerbahçe taraftarıyla bu sezonki ilk buluşmasına sahne olan karşılaşmayı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu ile Basketbol Operasyonları Genel Direktörü Maurizio Gherardini ve Genel Menajer Derya Yannier de izledi.

EuroBasket 2022'de Yunanistan milli takımını çalıştıran Başantrenör Dimitris Itoudis’in yokluğunda Yardımcı Antrenör Stefanos Dedas’ın yönetimindeki Fenerbahçe Beko, yeni sezon formasıyla çıktığı maça; Scottie Wilbekin, Carsen Edwards, Dyshawn Pierre, Metecan Birsen, Samet Geyik beşiyle başladı.

Öte yandan EuroBasket 2022'de yer alan Nick Calathes, turnuva sonrası izinli olan Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer ve Marko Guduric ile sakatlıkları bulunan Nemanja Bjelica, Tarık Biberovic, Tonye Jekiri ve Johnathan Motley bu maçta oynamadı.

Dengeli geçen ilk periyodu 24-22 üstün tamamlayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına ise 40-49 geride gitti. Üçüncü periyodu 55-72 geride geçen Sarı Lacivertliler, karşılaşmayı ise 79-93 kaybetti.

Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 15 Eylül Perşembe günü Tofaş Spor Salonu’nun ev sahipliğindeki Cevat Soydaş Turnuvası’nda Gaziantep Basketbol ile karşılaşacak.