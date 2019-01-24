Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’in 20. haftasında sahasında Yunan temsilcisi Olympiacos ağırlıyor.

EuroLeague'de geride kalan 19 haftada Sarı-Lacivertliler, 17 galibiyetle liderlik koltuğunda otururken; Kırmızı-Beyazlılar ise 12 galibiyetle 5. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE BEKO - OLYMPIACOS CANLI

İLK ÇEYREK SONUCU: 21-15

İLK YARI SONUCU: 40-28

Olympiacos, Kostas Papanikolaou'nun üçlükleriyle maça iyi başladı ve 4-6'lık üstünlüğü yakaladı. Fakat Erick Green ve Nikola Kalinic ile etkili olan temsilcimiz, kısa sürede 11-0'lık seri yakaladı ve 5:37 kala 15-6 üstün olan taraftı. Strelnieks ve Nigel Williams-Goss ile sayılar bulan Olympiacos, 3:37 kala skoru 17-13 yaptı. Kalan bölümde iki takımda hücumda sıkıntı yaşarken çeyrek de 21-15 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyreğe özellikle Timma'nın üçlükleriyle etkili başlayan Olympiacos, 6:41 kala 23-23 eşitliği yakaladı. Fakat temsilcimiz, 9-0'lık seriyle 32-23 ile tekrar üstünlüğünü skora yansıttı. Kalan bölümde de özellikle Bobby Dixon ile etkili olan Fenerbahçe, ilk yarıyı 40-28 önde tamamladı.

İlk yarıya Bobby Dixon damgası!

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Olympiacos karşısında ilk yarıyı 40-28 önde tamamlarken farkı yaratan isimlerin başında Bobby Dixon geldi.

35 yaşındaki oyuncu; ilk yarıda 11 sayı, 5 asist ile en etkili isimdi.

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Fenerbahçe - Olympiacos maçı hangi kanalda, saat kaçta?

20:30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda başlayan mücadele beIN Sports 3kanalından canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmayı Luigi Lamonica (İtalya), Matej Boltauzer (Slovenya), Carlos Peruga (İspanya) hakem üçlüsü yönetiyor.

Bu sezon takımın başına coach David Blatt’i getiren Olympiacos ile Fenerbahçe Beko arasında ilk yarıda deplasmanda oynanan mücadeleyi Obra ve Askerleri 73-72 kazanmıştı.

İki takım, EuroLeague’de bugüne kadar 16 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Fener parkeden 7 kez galip ayrılırken, Yunan ekibi ise rakibini 9 kez mağlup etmeyi başardı.

İstanbul’da oynanan maçlarda ise Olympiakos’un 4’de 3’lük üstünlüğü bulunuyor.