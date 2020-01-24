Turkish Airlines EuroLeague'in 21. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı konuk ediyor. Mücadele EuroLeague'in efsane koçları Zeljko Obradovic ile Ettore Messina'yı da bir kez daha karşı karşıya getiriyor.

Olympiacos, Baskonia ve ASVEL galibiyetleriyle 3 maçlık seri yakalayan temsilcimiz, son maçında Barcelona'ya iç sahada mağlup olmuştu. Fenerbahçe, Olimpia Milan'ı mağlup ederek yeni bir seri yakalamanın peşinde.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

Temsilcimiz, karşılaşmada Datome ve De Colo'nun sayılarıyla etkili başlayarak 6:22 kala 8-4 üstün olan taraftı. Sonrasında Keifer Sykes ve Micov'un sayıları, ilk 5 dakikanın 8-9'luk Milano üstünlüğüyle geçilmesine neden oldu. 3:42 kala da 12-13 Milano üstün olmasına rağmen çeyreği 12-2'lik seri ile tamamlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 24-15 önde tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 24-15

Fenerbahçe Beko - Olimpia Milan maçı hangi kanalda?

20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda başlayan mücadele beIN SPORTS HABER tarafından canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar Fanatik.com.tr'de...

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Fenerbahçe'de son durum...

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Fransız temsilcisi ASVEL’i 14 Ocak Salı günü konuk etti. Fenerbahçe, baştan sona önde götürdüğü mücadeleyi 86-64 kazanarak 19. maçında 8. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko’da 5 oyuncu çift haneli sayılarda skor üretirken, en skorer oyuncular 16’şar sayıyla De Colo ve Williams oldu. Kostas Sloukas ise 10 sayı, 10 asist ve 6 ribaund ile 24 verimlilik puanına ulaştı ve karşılaşmanın MVP’si olmaya hak kazandı.

Temsilcimiz, çift maç haftasının ikinci karşılaşmasında ise İspanyol temsilcisi Barcelona’yı 16 Ocak Perşembe günü konuk etti. Maça kötü bir başlangıç yapan ve bir ara 18 sayı kadar geriye düşen Fenerbahçe Beko, önemli bir geri dönüşe imza atsa ve son çeyrekte üstünlüğü ele alsa da mücadeleden 74-80 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı. Sarı-lacivertlilerde Kostas Sloukas 14 sayı ve 11 asist ile 26 verimlilik puanına erişti. Nikola Kalinic ve Nando De Colo da 12’şer sayı üretti.

Fenerbahçe'de eksik yok!

Fenerbahçe Beko’da bu mücadele öncesinde sakatlık sorunu yaşayan oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe'nin 12 kişilik maç kadrosuna teknik ekip tarafından karar verilecek.

Olimpia Milan'da son durum

İtalyan temsilcisi, EuroLeague’de bu sezon oynadığı 20 maçta 10 galibiyet elde etti. Milan, geride bıraktığımız çift maç haftasında galibiyet alamadı. 14 Ocak’ta Anadolu Efes’e konuk olan Milan, rakibine 88-68 mağlup oldu. 16 Ocak’ta ise Maccabi’ye konuk olan İtalyan ekibi, bu deplasmanda da 69-63 kaybederek istediğini alamadı.

Armani Milan, İtalya Ligi’nde oynadığı 18 maçta 11 galibiyet elde etti. İtalyan temsilcisi, son lig maçında 19 Ocak tarihinde Germani Basket Brescia’ya konuk oldu ve mücadeleden 78-72 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmada Milan’ın en skorer isimleri 19 sayıyla Keifer Sykes ve 12 sayıyla Vladimir Micov oldu.