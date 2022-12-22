Turkish Airlines EuroLeague’de 15. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Partizan’ı konuk ediyor. Bugün 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Sreten Radovic (Hırvatistan), Carmelo Paternico (İtalya), Emilio Perez (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.





Fenerbahçe Beko 14 haftanın sonunda aldığı 10 galibiyet ve 4 yenilgiyle ligin zirvesinde yer alıyor. Sarı-lacivertliler son karşılaşmasında ise Baskonia'ya mağlup olmuştu.

Partizan ise 14. hafta sonunda 5 galibiyet – 9 mağlubiyet ile 15. sırada yer alıyor. Sırp ekibi son olarak Anadolu Efes'i mağlup etmişti.

Fenerbahçe Beko’da Nemanja Bjelica forma giyemeyecekken Scottie Wilbekin ve Johnathan Motley’nin durumlarına maç saatinde karar verilecek. Ayrıca yeni transfer Kostas Antetokounmpo’nun da kadroda olması bekleniyor.

Partizan’da başantrenör Zeljko Obradovic de Ataşehir’e rakip olarak ilk kez gelecek. Efsane koç, sarı-lacivertlilerde EuroLeague şampiyonluğu yaşamıştı.

Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague güncel formatında 4 defa karşılaştı ve bu mücadelelerde 2 galibiyet – 2 mağlubiyet elde etti.





Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko – Partizan):

Atılan Sayı: 84.4 – 84.3

2 Sayı: %57.3 – %57.2

3 Sayı: %39.6 – %36.4

Serbest atış: %72.8 – %84.1

Ribaund: 33.8 – 30.4

Asist: 19.3 – 15.3

Top çalma: 7.3 – 6.0

Blok: 1.5 – 3.0

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko – Partizan):

Yenilen Sayı: 77.4 – 86.8

2 Sayı: %52.8 – %59.5

3 Sayı: %35.2 – %38.8

Serbest atış: %76.7 – %75.4

Ribaund: 31.8 – 31.2

Asist: 17.2 – 18.9

Top çalma: 7.1 – 7.1

Blok: 2.4 – 2.4





İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko – Partizan):

Sayı: Johnathan Motley 14.1 – Kevin Punter 15.4

Ribaund: Johnathan Motley 5.5 – Mathias Lessort 7.8

Asist: Nick Calathes 5.7 – Dante Exum 2.8

Top çalma: Nick Calathes 1.4 – Kevin Punter 1.3

Verimlilik: Johnathan Motley 16.6 – Mathias Lessort 21.6

(Eurohoops)