Fenerbahçe Beko Münih deplasmanında

Lider Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 21. haftasında Bayern Münih ile deplasmanda kapışacak. Kanarya, mücadeleye menisküs ameliyatı olan Jan Vesely’den yoksun çıkacak.

31 Ocak 2019, Perşembe 06:25
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Fenerbahçe Beko Münih deplasmanında

Euroleague’in lideri Fenerbahçe Beko, 21. hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih’e konuk olacak. Bavyera ekibi ile oynadığı 5 maçın da tamamını kazanan Sarı- Lacivertliler, mücadeleye serisini devam ettirebilmek için çıkacak. 22.30’da başlayacak olan karşılaşma, Bein Haber’den yayınlanacak.

Vesely şoku...

Bayern maçı öncesinde Sarı- Lacivertliler, adeta bir şok yaşadı. Fenerbahçe’nin yıldız pivotu Jan Vesely’nin, menisküs ameliyatı olduğu ve parkelerden 5-6 hafta uzak kalacağı açıklandı. Çek basketbolcunun, Euroleague’de Münih maçının ardından Panathiniakos, Darüşşafaka, Anadolu Efes, Real Madrid ve Barcelona karşılaşmalarını da kaçıracağı bildirildi

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