Turkish Airlines EuroLeague'de çift maçlı haftayı 2'de 2 yaparak kapatan ve 5 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Fenerbahçe Beko, devamını getirmek için Monaco'yu ağırlayacak. Sarı Lacivertliler, bu sezonun iddialı ekiplerinden Fransız temsilcisi karşısında da yükselişini sürdürmeye çalışacak. 19 maçta 12 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Kanarya, averajla üçüncü sırada bulunuyor. Monaco ise son 5 maçta oynadığı 3 deplasman maçını da kaybetti.

EuroLeague'de aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip olan Monaco ise averajla 5. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 96-93'lük skorla kazanmıştı. Coach Itoudis: "Tekrar alışkın olduğumuz formumuza ve galibiyetlere döndük ama bu süreçte taraftarlarımızın her birinin desteğine ihtiyacımız var.” dedi.

Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam oynanacak ve saat 20.45’te başlayacak Fenerbahçe Beko-Monaco maçı S Sport'tan naklen yayınlanacak. Damir Javor, Anne Panther, Emilio Perez hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Geçmiş Karşılaşmalar:

İki takım bugüne dek üç kez karşılaştı ve bu mücadelelerde Fenerbahçe Beko iki galibiyet elde etti. İki takım arasında 22 Kasım 2022’de Monaco ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 93-96 kazandı. Temsilcimizde Nigel Hayes-Davis 21, Nick Calathes 15 sayı üretti. Monaco cephesinde ise Jordan Loyd 18, Mike James 17, Alpha Diallo 16 sayı buldu.

22 Kasım 2022 / EuroLeague 22-23 Sezonu / AS Monaco 93-96 Fenerbahçe Beko

25 Şubat 2022 / EuroLeague 21-22 Sezonu / AS Monaco 92-78 Fenerbahçe Beko

2 Aralık 2021 / EuroLeague 21-22 Sezonu / Fenerbahçe Beko 96-86 AS Monaco

Takım istatistikleri – hücum (Fenerbahçe Beko - AS Monaco):

Atılan sayı: 83.2 – 80.7

2 sayı: %56.9 - %53.2

3 sayı: %38.0 - %31.6

Serbest atış: %71.1 - %73.6

Ribaund: 34.2 – 34.1

Asist: 18.7 – 14.9

Top çalma: 7.2 – 7.9

Blok: 1.4 – 1.8

Takım istatistikleri – savunma (Fenerbahçe Beko - AS Monaco):

Yenilen sayı: 78.6 – 81.4

2 sayı: %53.3 - %53.4

3 sayı: %35.3 - %40.2

Serbest atış: %75.6 - %76.4

Ribaund: 32.1 – 35.1

Asist: 16.9 – 17.2

Top çalma: 7.0 – 5.8

Blok: 2.3 – 2.5

İstatistik liderleri (Fenerbahçe Beko - AS Monaco):

Sayı: Johnathan Motley 14.9 – Mike James 17.3

Ribaund: Johnathan Motley 6.5 – Donta Hall 4.7

Asist: Nick Calathes 5.2 – Mike James 4.2

Top çalma: Nigel Hayes-Davis 1.3 – John Brown 1.6

Verimlilik: Johnathan Motley 17.6 - Mike James 17.3