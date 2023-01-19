Fenerbahçe Beko - Monaco maç sonucu: 98-94 | Üst üste 3. galibiyet!

Turkish Airlines EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Fransız ekibi Monaco'yu konuk etti. Temsilcimiz, uzatma periyodu sonucunda rakibini 98-94 mağlup etti.

Sezona yaptığı iyi başlangıcın ardından sakatlıkların bulunduğu dönemde 5 maçlık bir mağlubiyet serisi yaşayan Fenerbahçe Beko, Monaco galibiyetiyle birlikte son 3 maçını kazanmış oldu. Sarı-Lacivertliler; 20 maç sonunda 13 galibiyet ile yeniden zirveye yaklaştı. Maça çıkarken temsilcimiz ile aynı galibiyet sayısında olan Monaco ise üst üste 4. deplasman yenilgisi sonrası 20 maç sonunda 12 galibiyette kaldı.

Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin, 21 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Nigel Hayes-Davis de 18 sayı üretti. Marko Guduric ve Johnathan Motley ise mücadeleyi 17'şer sayıyla tamamladılar. Monaco'da Mike James, 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Yakuba Ouattara 19, Alpha Diallo 13 sayıyla oynadı.



