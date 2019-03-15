Fenerbahçe Beko maçında Barcelona'nın koçu Pesic diskalifiye edildi
Turkish Airlines EuroLeague'in 26. maç döneminde temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun Barcelona Lassa'yı konuk ettiği maçta henüz 1 dakika geride kalmışken Barcelona Lassa'nın koçu Svetislav Pesic itirazları nedeniyle diskalifiye edildi.
Turkish Airlines EuroLeague'in 26. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı konuk ediyor.
Maç başlayalı henüz 1 dakika olmuşken Barcelona oyuncusu Jaka Blazic'in faul beklediği pozisyonda İspanyol ekibinin koçu Svetislav Pesic, yoğun itirazlarda bulundu.
Önce teknik faul ile cezalandırılan Sırp koç, sonrasında ise diskalifiye edildi.
İlk çeyreğin bitimine tam olarak 9 dakika kala diskalifiye edilen Pesic, Fenerbahçe Beko karşısında benchte kendine yer bulamayacak.