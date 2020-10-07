Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. 8 Ekim Perşembe günü (yarın) 20.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadeleyi Borys Ryzhyk (Ukrayna), Juan Carlos Garcia (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague’de 2020-21 sezonunu Sinan Erdem Spor Salonu’nda açtı. 1 Ekim Perşembe günü Zenit St. Petersburg’u konuk eden Efes, rakibine 69-73 mağlup oldu. Anadolu Efes’te Vasilije Micic 17, Krunoslav Simon 14, Rodrigue Beaubois 12 sayı üretti. Lacivert-beyazlılarda Shane Larkin, devam eden tedavi süreci nedeniyle bu mücadelede forma giyemedi.





Ergin Ataman’ın öğrencileri, ING Basketbol Süper Ligi’nde ikide iki yaptı. İlk hafta karşılaşmasında Galatasaray’ı 56-80 ile geçen Efes, 4 Ekim Pazar günü ise Türk Telekom’u konuk ettiği maçtan 83-78 galip ayrıldı. Anadolu Efes’te Vasilije Micic 18, Tibor Pleiss 17, James Anderson 16 ve Adrien Moerman 15 sayı buldu.

Anadolu Efes’in maç önü notları

Chris Singleton EuroLeague’de üst üste 162 maçta forma giydi ve bu, EuroLeague tarihindeki en uzun beşinci seri.

Anadolu Efes’te Shane Larkin’in sakatlığı bulunuyor. Erten Gazi, forma giymesi halinde EuroLeague’de ilk maçına çıkacak. Shane Larkin, son 12 EuroLeague maçının 11’inde iki ya da daha fazla üç sayı isabeti buldu. Larkin, son 12 EuroLeague maçının tamamında ve son 22 EuroLeague maçının 21’inde çift haneli sayılarda skor üretti. Birleşik Amerikalı oyuncu, son 12 EuroLeague maçının 11’inde çift haneli sayılarda verimlilik puanına ulaştı ve en az bir top çalma istatistiği yaptı. Larkin, EuroLeague’de faul çizgisini son 19 ziyaretinde de hata yapmadı.

Rodrigue Beaubois, son 16 EuroLeague maçında da en az bir üç sayı isabeti buldu.

Vasilije Micic, son 10 EuroLeague karşılaşmasının dokuzunda çift haneli sayılarda verimlilik puanı yaptı. Micic, EuroLeague’de kullandığı son 29 serbest atışta da isabet buldu. Sırp oyun kurucu, EuroLeague’de son yedi maçın altısında en az bir üç sayı isabeti kaydetti ve son dört EuroLeague karşılaşmasında sekiz ya da daha fazla asist yaptı.

Shane Larkin EuroLeague’de geçtiğimiz sezonun sayı (25.8) ve asist (22.2) ortalamalarında liderdi. Larkin, 2019-20 sezonunda üç sayılık atışlarda da %50.9 ile üçüncü sıradaydı. Larkin, maç başına bulduğu 3.5 üç sayılık isabetle de lig genelinde liderdi.

Vasilije Micic, 2019-20 EuroLeague sezonunda maç başına 5.8 asist yaparak bu alanda en değerli beşinci isim oldu.

Shane Larkin, geçtiğimiz sezonun 11. haftasında oynanan Bayern Münih maçında 49 sayı attı ve EuroLeague tarihinin bir maçta en çok sayı atan ismi oldu. Larkin, aynı mücadelede bulduğu 10 üçlükle de bu rekoru egale etti.

Bryant Dunston, EuroLeague kariyerinde 243 blok yaptı ve lig tarihinin en iyi ikinci ismi. Dunston, hücum ribauntlarında da 403 toplam değer ile EuroLeague tarihinin en iyi dokuzuncu ismi.

Tibor Pleiss’ın EuroLeague kariyerinde 175 bloku var ve bu alanda lig tarihinin en iyi altıncı ismi.

Doğuş Balbay’ın EuroLeague’de top çalma istatistiğinde 100 barajını aşmasına 1 blok kaldı.

James Anderson’un EuroLeague’de ribaund istatistiğinde 500 barajını aşmasına 2 ribaund kaldı.