Turkish Airlines EuroLeague'in 24. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk ediyor.

Son 7 maçında aldığı 6 galibiyetle çıkışa geçen temsilcimiz, bu yükselişi sürdürmek istiyor. Sarı-Lacivertliler'in 23 maçta 11 galibiyeti bulunurken Maccabi'nin ise 15 galibiyet, 8 mağlubiyeti var.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

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Fenerbahçe - Maccabi Fox Tel Aviv maçı hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20:45'te başlayan mücadele, beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanıyor.

Avrupa'da 533. maç

Fenerbahçe Beko, karşılaşmayla Avrupa kupalarında 533. mücadelesine çıktı. Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 532 karşılaşmada 306 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de ise yaptığı 330 maçın 195'ini kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.