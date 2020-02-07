Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv canlı izle (FB - Maccabi canlı yayın)
Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 24. maç döneminde İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, son dönemde yakaladığı çıkışı bu karşılaşma ile de sürdürmek istiyor. Fenerbahçe - Maccabi Tel Aviv maçının canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de... Maç başladı.
Turkish Airlines EuroLeague'in 24. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk ediyor.
FENERBAHÇE - MACCABİ CANLI İZLE
Son 7 maçında aldığı 6 galibiyetle çıkışa geçen temsilcimiz, bu yükselişi sürdürmek istiyor. Sarı-Lacivertliler'in 23 maçta 11 galibiyeti bulunurken Maccabi'nin ise 15 galibiyet, 8 mağlubiyeti var.
CANLI ANLATIM
Maç başladı.
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Fenerbahçe - Maccabi Fox Tel Aviv maçı hangi kanalda?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20:45'te başlayan mücadele, beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanıyor.
Avrupa'da 533. maç
Fenerbahçe Beko, karşılaşmayla Avrupa kupalarında 533. mücadelesine çıktı. Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 532 karşılaşmada 306 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de ise yaptığı 330 maçın 195'ini kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.