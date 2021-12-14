Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 15. hafta maçında Maccabi Playtika’yı ağırlayacak. Anadolu Efes mağlubiyetinin ardından Monaco ve Zenit'i devirmeyi başaran Kanarya, Maccabi engelini de aşıp 3'te 3 yapmak istiyor. EuroLeague'de 5 galibiyet alan, 9 mağlubiyet yaşayan Sarı Lacivertliler, haftaya averajla 13. sırada girdi. 7'şer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Maccabi Playtika ise averajla 8. basamakta yer alıyor. Fenerbahçe'de tedavi süreci devam eden Danilo Barthel bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak ve bu akşam TSİ 20.45'te başlayacak Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Luigi Lamonica, Olegs Latisevs, Uros Nikolic hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko, bu mücadelenin ardından çift maç haftasının 2. karşılaşmasında 16 Aralık Perşembe günü TSİ 20.45’te Baskonia’yı konuk edecek.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika):

Sayı: 74.6 – 78.1

2 Sayı: %56.9 - %54.0

3 Sayı: %33.9 - %33.7

Serbest atış: %73.6 - %79.6

Ribaund: 31.9 – 33.2

Asist: 18.4 – 15.9

Top çalma: 8.5 – 6.3

Blok: 2.1 – 1.4

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika):

Sayı: 74.9 – 77.1

2 Sayı: %54.8 - %51.7

3 Sayı: %32.6 - %38.0

Serbest atış: %83.0 – %81.4

Ribaund: 32.4 – 32.6

Asist: 16.6 – 15.3

Top çalma: 8.5 – 6.8

Blok: 1.9 – 1.9

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika):

Sayı: Vesely 14.4, De Colo 11.6, Guduric 8.8 / Wilbekin 15.0, Nunnally 12.5, Zizic 12.3

Ribaund: Vesely 6.2 / Zizic 5.2, Reynolds 4.6

Asist: De Colo 4.0, Henry 3.8, Guduric 2.5 / Wilbekin 4.1, Evans 2.9, Nunnally 2.8

Top çalma: Henry 2.1, De Colo 1.4, Vesely 1.2 / Wilbekin 1.6

Verimlilik: Vesely 18.8, De Colo 13.6, Booker 10.4 / Zizic 16.4, Wilbekin 14.5, Nunnally 13.9