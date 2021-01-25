Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika canlı

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 22. hafta maçında Maccabi Playtika’yı konuk ediyor. Sarı-Lacivertliler 21 hafta geride kalırken 11 galibiyet, 10 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor. Maccabi ise 10 galibiyet ve 11 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor.

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Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika):

Sayı: 78.3 – 78.7

2 Sayı: %52.1 - %53.3

3 Sayı: %37.3 - %35.8

Serbest atış: %76.6 - %83.0

Ribaund: 33.9 – 32.9

Asist: 19.8 – 16.6

Top çalma: 7.4 – 6.3

Blok: 2.3 – 3.1

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika):

Sayı: De Colo 12.8, Vesely 12.5, Brown 10.5 / Wilbekin 16.4, Dorsey 10.8, Bryant 10.4

Ribaund: Vesely 5.3 / Hunter 5.2, Zizic 5.0

Asist: De Colo 3.8, Brown 3.7 / Wilbekin 4.0, Jones 2.5

Top çalma: Brown 1.6, De Colo 1.6 / Wilbekin 1.3, Bryant 1.0, Caloiaro 1.0

Verimlilik: De Colo 16.3, Vesely 16.2, Pierre 10.6 / Wilbekin 16.2, Hunter 11.5, Bryant 11.1

Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de 14 kez karşılaştı ve bu maçlarda 7 galibiyet elde etti. İki takım arasında 2020-21 sezonu altıncı haftasında 29 Ekim 2020 tarihinde Menora Mivtachim Arena’da oynanan karşılaşmayı ekibimiz 65-75 kazandı. Fenerbahçe Beko’da Ali Muhammed 17, Nando De Colo 13, Jarell Eddie 11 sayı buldu. Maccabi cephesinde ise Scottie Wilbekin 23, Ante Zizic 11, Chris Jones 10 sayı üretti.

2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe 77-78 Maccabi FOX

2019-20 – Normal Sezon – Maccabi FOX 67-55 Fenerbahçe

2018-19 – Normal Sezon – Fenerbahçe 78-75 Maccabi FOX

2018-19 – Normal Sezon – Maccabi FOX 70-74 Fenerbahçe

2017-18 – Normal Sezon - Fenerbahçe 87 – 73 Maccabi FOX Tel Aviv

2017-18 – Normal Sezon - Maccabi FOX Tel Aviv 82 – 73 Fenerbahçe

2016-17 – Normal Sezon – Fenerbahçe 79 – 81 Maccabi FOX Tel Aviv

2016-17 – Normal Sezon - Maccabi FOX Tel Aviv 87 – 77 Fenerbahçe

2014-15 – Playoff - Maccabi Electra Tel Aviv 74 – 75 Fenerbahçe

2014-15 – Playoff - Fenerbahçe 82 – 67 Maccabi Electra Tel Aviv

2014-15 – Playoff - Fenerbahçe 80 – 72 Maccabi Electra Tel Aviv

2012-13 - Top 16 - Fenerbahçe 85 – 94 Maccabi Electra Tel Aviv

2012-13 - Top 16 - Maccabi Electra Tel Aviv 91 – 73 Fenerbahçe