Kadrosunu yenileyen ve takımın başına coach Dimitris Itoudis'i getiren Fenerbahçe Beko yeni sezonda taraftarıyla ilk kez buluşuyor. Daha önce Euroleague'de Almanya deplasmanına giden ve Süper Lig 'de de Büyükçekmece'ye konuk olan Sarı-Lacivertiller Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Maccabi'yle Ülker Arena'da açılışı yapıyor. Kadroda takımla çalışmalara başlayan Bjelica ve Tarık Biberovic'in durumu karşılaşma günü belli olurken, Samet Geyik'in sakatlığı bulunuyor.

Coach Dimitris Itoudis maç öncesi şunları söyledi: “Tecrübeli ve genç oyuncuların karışımından oluşan, aynı zamanda da çok atlet oyunculara sahip bir takımla karşılaşacağız. Kesinlikle çok fazla hızlı hücum sayısı üretiyorlar ve bunu da güçlü savunmaları ile ribauntlardaki etkinlikleriyle sağlıyorlar. Wade Baldwin ve Lorenzo Brown gib itopu yönlendiren isimlere sahipler. Lorenzo Brown çok iyi bir Euro Basket geçirdikten sonra takıma katıldı. Kısalar ile forvetler ve uzunlar arasındaki bağlantıları harika. Genel olarak çok rekabetçi bir takımla karşılaşacağız ve bu nedenle 40 dakika boyunca odaklanmış ve konsantre bir şekilde oynamalıyız." dedi.

Bu arada Kanarya, Euroleague ilk maçında Bayern Münih'i 74-62 yenmişti.

Fenerbahçe Beko-Maccabi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu sezon taraftarı önünde ilk kez parkeye çıkacak olan Sarı-Lacivertliler'in zorlu Maccabi mücadelesi 21.00'de başlayacak. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma S Sports'tan naklen yayınlanacak.



