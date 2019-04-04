Fenerbahçe Beko, Maccabi FOX’u ağırlıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi’nde normal sezonun son haftasında yarın sahasında İsrail’in Maccabi FOX takımıyla karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.

Ligde geride kalan 29 haftada 24 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde eden sarı-lacivertliler, play-off’ta rakibini bekliyor.

Büyük bir başarı elde ederek normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe Beko, play-off’a 8. sıradan girecek ekiple mücadele edecek.

Rakip Maccabi FOX ise haftaya 14 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 10. sıradan giriyor.

İsrail temsilcisinin Fenerbahçe Beko maçı öncesinde play-off’a kalma durumu bulunuyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler deplasmanda 74-70 kazanmıştı.

AA