Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX Tel Aviv maç sonucu: 78-75

Turkish Airlines EuroLeague'in 30. ve son maç döneminde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk etti.

Konuk ekip Maccabi Tel Aviv, maça Tarik Black ile etkili başlayan taraf oldu ve 6:49 kala 6-10'luk üstünlüğü yakaladı. Caloiaro ile de pota altından sayılar bulan konuk ekip, 3:37 kala 8-14 üstün olan taraftı. Fakat Datome ve Guduric'in sayılarıyla oyunda etkili olmayı başaran temsilcimiz, 1:14 kala 17-16 öne geçti. Fenerbahçe periyodun sonunda 20-18'lik üstünlüğü de yakalamasına rağmen son saniyede Wilbekin'in serbest atış isabetleriyle çeyrek 20-20 sona erdi.

İkinci çeyreğe iyi başlayan temsilcimiz, Datome ve Sloukas'ın sayılarıyla 7:20 kala 25-20'lik üstünlüğü yakalasa da kenardan gelen Deni Avdija ve Jeremy Pargo ile sayılar bulan konuk ekip, 6:29 kala skoru 25-26 yaptı. Datome ile tekrar etkili olan temsilcimiz, ilk 5 dakikayı 33-28 önde geçti. Tarik Black'i pota altında durdurmakta sıkıntı yaşayan temsilcimiz, son 3 dakikalık bölüme 36-35 üstün girdi. İlk yarı ise 41-41 eşitlikle sona erdi.

İlk yarının en skorerleri Datome ve Black

İlk yarıda temsilcimizde 13 sayı üreten Luigi Datome, takımın en skoreri olurken Maccabi Tel Aviv formasıyla Tarik Black 15 sayı üretti.

Üçüncü çeyreğin başında 10-0'lık Maccabi serisi

Üçüncü çeyreğe yine Tarik Black ve Wilbekin önderliğinde etkili başlayan Maccabi Tel Aviv, 10-0'lık seri yakalayarak 7:05 kala 41-51'lik üstünlüğü elde etti.

Konuk ekip üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünü de 47-55'lik üstünlükle geçti. Kalan bölümde temsilcimiz farkı 6 sayıya kadar indirse de üçüncü çeyrek 51-59 sona erdi.

Son çeyrekte Fenerbahçe şov

Maçın dördüncü çeyreğinde bu kez seri ile başlayan taraf temsilcimiz Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertliler, 19-4'lük başlangıçla 4:10 kala 70-63'lük üstünlüğü yakaladı. Fakat geri gelmeyi başaran konuk ekip, 2:25 kala 70-71 öne geçti. Bitime 30 saniye kala Melli'nin serbest atışıyla yine 75-74'lük üstünlüğü elde ettik. Son hücumda 75-75 ile gidilirken temsilcimizde Kostas Sloukas son saniye üçlüğüyle 78-75'lik galibiyeti getirdi.

Takımların skor dağılımları için tıklayınız

Bu sonuçla temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 30 maçlık normal sezonu 25 galibiyet, 5 mağlubiyetlik kusursuz sonuçla tamamlarken iç sahada da 15'te 15 yapmayı başardı. Temsilcimiz, Play-Off'ta sekizinci sıradaki Zalgiris Kaunas ile eşleşti.

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Dün oynanan maçlar neticesinde Play-Off şansını kaybeden Maccabi Tel Aviv ise 30 maçta 14 galibiyet, 16 mağlubiyet ile sezonu noktaladı.