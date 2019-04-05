Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX Tel Aviv (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague’de 8 hafta kala Play-Off’u; 6 hafta kala ilk 4 sırayı ve 1 hafta kala da liderliği garantileyen Fenerbahçe Beko, normal sezonun son maçına çıktı. Sarı-Lacivertliler, Play-Off şansını dün oynanan maçlar sonucunda kaybeden İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv’i ağırlıyor.

Maç başladı.

Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX Tel Aviv maçı hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki karşılaşma saat 20.45’te başladı. Mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Ligde geride kalan 29 haftada 24 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde eden Sarı-Lacivertliler, son maçı öncesi Play-Off'ta Zalgiris Kaunas ile eşleşti.

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Maccabi haftaya 14 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 10. sıradan giriyor. İsrail temsilcisinin Fenerbahçe Beko maçı öncesinde Play-Off’a kalma durumu bulunmuyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı temsilcimiz deplasmanda 74-70 kazanmıştı.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Fenerbahçe Beko’da son durum

Takımımız, Turkish Airlines EuroLeague’de son haftaya 24 galibiyet ve 5 yenilgiyle lider durumda giriyor. Ekibimiz, 28 Mart Perşembe günü Milano’da Armani Exchange Olimpia Milan’ı 90-104 yenerek normal sezonu lider bitirmeyi garantilemişti. Bu müsabakada Ali Muhammed 23, Nikola Kalinic 22 sayı üretti.

Ekibimiz, son resmi maçına 1 Nisan Pazartesi günü İzmir’de çıktı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi mücadelesinde Pınar Karşıyaka’ya konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibini 81-88 geçerek 21 maç sonunda 18. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerde Marko Guduric 20, Nikola Kalinic ise 18 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko’da Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne ve Jan Vesely bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle Olimpia Milan maçını kaçıran Kostas Sloukas ve Egehan Arna ise takımla idmanlara başlamış durumda.

Ekibimiz, bu sezon EuroLeague’de iç sahada oynadığı 14 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Takımımız, bu mücadeleyi kazanması halinde EuroLeague’in normal sezonunun mevcut formatında en yüksek galibiyet yüzdesine erişen ekip olacak.

Zeljko Obradovic, bu sezon EuroLeague’de 12 farklı oyuncuya ilk beşte süre verdi ve tüm maçlara ilk beşte başlayan hiçbir oyuncu olmadı.

Ali Muhammed, EuroLeague’de çıktığı son yedi maçta da en az ikişer 3 sayı isabeti buldu. Oyuncumuz, son beş EuroLeague müsabakasında da çift haneli sayılarda skor ve verimlilik puanı üretti.

Gigi Datome, EuroLeague’de kullandığı son 13 serbest atışta da isabet buldu. Melih Mahmutoğlu da faul çizgisinde 11 atışlık isabet serisine sahip.

Jan Vesely, EuroLeague kariyerinde %56.2’lik faul isabet oranıyla 2018-19 sezonuna girmişti. Başarılı oyuncu, bu sezon faul çizgisinde 97/118 (%82.2) isabet oranı tutturdu.

Kostas Sloukas, son beş EuroLeague maçında da en az bir üç sayı isabeti kaydetti ve bu süreçte üç sayı çizgisinin gerisinden %50 isabet oranı yakaladı (11/22).

Jan Vesely, EuroLeague’de verimlilik puanı kategorisinde 19.3 ortalamayla üçüncü sırada yer alıyor. Yıldız oyuncumuz, top çalma alanında da 1.5 ortalamayla dördüncü sırada bulunuyor.

Jan Vesely’nin EuroLeague kariyerinde 399 hücum ribaundu var ve bu alanda lig tarihinin en iyi yedinci oyuncusu. Jan, beş ribaund daha alması halinde ribaund istatistiğinde 1000 barajını aşacak ve bu istatistiğe erişmiş 14. oyuncu olacak.

Luigi Datome, EuroLeague kariyerinde %90.8 faul isabet yüzdesine sahip ve lig tarihinin en iyi beşinci oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Nicolo Melli, 12 sayı daha bulması halinde EuroLeague kariyerinde 1500 sayı barajını aşacak.

Nikola Kalinic 3 sayı daha bulması halinde EuroLeague’de 1000 barajına erişecek. Erick Green, 23 sayı daha üretmesi durumunda EuroLeague’de 1000 barajına ulaşacak. Ali Muhammed’in EuroLeague’de 100 top çalma barajına ulaşması için sadece 1 top çalma istatistiğine imza atması gerekiyor.

Maccabi FOX Tel Aviv hakkında

Shimon Mizrahi başkanlığındaki Maccabi, 5 Euroleague, 52 İsrail Ligi, 44 İsrail Kupası, 1 Suproleague, 1 Adriyatik Ligi şampiyonlukları ile dikkat çekiyor.

Maccabi, EuroLeague’de ilk şampiyonluğuna 1977 yılında ulaştı ve bu başarıyı 1981’de Berkowitz önderliğinde tekrarladı. Ardından 2001 yılındaki Suproleague başarısına kadar beklemek zorunda kalan Maccabi Euroleague’de altın dönemini 2004 ve 2005 sezonlarında yaşadı. Bu dönemde Sarunas Jasikevicius, Anthony Parker, Nikola Vujcic, Derrick Sharp ve Maceo Baston gibi önemli oyunculara forma veren Maccabi, bu yıllarda peş peşe iki Euroleague şampiyonluğu elde etti. Son şampiyonluğuna, David Blatt antrenörlüğünde, Tyrese Rice ve Ricky Hickman önderliğindeki takımla 2014 yılında ulaşan Maccabi, o tarihten bu yana Final Four’da yer alamadı.

Maccabi FOX Tel Aviv elit Avrupa basketbolunda çok önemli bir yer tutuyor. 2017-2018 sezonunda EuroLeague’de Play-off’a kalamadıkları ikinci yılı yaşamalarına rağmen İsrail Ligi’nde şampiyonluğa ulaşmayı başardılar. Maccabi, geçtiğimiz yılın yaz aylarında büyük bir kadro yenilenmesine gitti ve koç Spahija’nın yanına yardımcı antrenör olarak takımın eski antrenörlerinden Guy Goodes ve eski Euroleague şampiyonu Tal Burstein’a görev verdi. Takım daha çok yeni kurulmuş olmasına rağmen koç Spahija açılış günü için hazırdı; Pierre Jackson’ın harika dördüncü çeyreği ile Brose Bamberg deplasmanından galibiyetle dönmeyi başardılar. Alex Tyus ve Norris Cole’un kilit rol aldığı Maccabi, Real Madrid ve Zalgris Kaunas’ı kendi evinde yendikten sonra Rusya’dan Khimki deplasman galibiyetle dönmeyi başararak 7-4’lük bir başlangıç yaptı ve dördüncü sırada yer aldı. Beş haftada dört mağlubiyet aldıkları bir sezon ortası krizi dışında Maccabi 13-12’lik bir performansla Play-off potası içinde bulunuyordu. Khimki’ye karşı kendi evlerinde aldıkları yakın mağlubiyet ve Baskonia deplasmanından aldıkları yenilgi, Play-off ihtimallerini sıfırladı. İsrail ekibi, EuroLeague’de 2017-18 sezonunu 13 galibiyet ve 17 yenilgiyle 10. sırada noktaladı. Maccabi, sezon ortasında ise eski Euroleague oyuncusu Jeremy Pargo’yu takıma üçüncü kez getirdi ve dört yıldır kazanamadıkları İsrail Ligi şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Maccabi FOX Tel Aviv’de son durum:

Sezona Neven Spahija yönetiminde giren ancak 7. haftadaki Gran Canaria mağlubiyetinin ardından Hırvat çalıştırıcıyla yollarını ayırarak baş antrenörlük görevine Ioannis Sfairopoulos’u getiren Maccabi’nin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Scottie Wilbekin, Jeremy Pargo, John Dibartolomeo, Deandre Kane, Dori Sahar

Forvetler: Michael Roll, Yovel Zoosman, Deni Avdija, Angelo Caloairo, Johnny O’Bryant

Pivotlar: Tarik Black, Alex Tyus, Jake Cohen

Koç: Ioannis Sfairopoulos

Maccabi, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 29 maçta 14 galibiyet elde etti ve ancak dün gece oynanan maçların ardından Playoff şansını yitirdi. Rakibimiz, son EuroLeague müsabakasında Herbalife Gran Canaria’yı 90-55 ile geçti. Bu karşılaşmada Alex Tyus 20, Scottie Wilbekin 12, Johnny O’Bryant ise 11 sayı üretti.

Maccabi FOX, İsrail Ligi’nde bu sezon çıktığı 23 maçta 18 galibiyet elde etti ve ikinci sırada yer alıyor. Tel Aviv ekibi, son mücadelesinde Hapoel Holon ile karşılaştı ve maçtan 86-94 mağlup ayrıldı. Maccabi’de Jeremy Pargo’nun 19 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Maccabi FOX’ta tüm EuroLeague karşılaşmalarına ilk beşte başlayan hiçbir oyuncu olmazken, 10 oyuncu en az birer kez maçlara ilk beşte çıktı.

Tarık Black, son dokuz EuroLeague maçının sekizinde de en az 10 sayı üretti. Black, aynı zamanda son 11 EuroLeague mücadelesinin 10’unda çift haneli sayılarda verimlilik puanına ulaştı.

Angelo Caloiaro, son 14 EuroLeague maçının 13’ünde ve son dokuz maçın tamamında en az bir top çalma istatistiğine imza attı.

John DiBartolomeo, son altı EuroLeague karşılaşmasında da en az bir üçlük buldu.

Johnny O'Bryant, EuroLeague’de faul çizgisindeki son 11 denemesinde de hata yapmadı.

Alex Tyus, maç başına 1.1 blok ortalamasıyla EuroLeague genelinde dördüncü sırada yer alıyor. Tyus, toplamda 208 blokla EuroLeague tarihinin en çok blok yapan üçüncü oyuncusu. İkinci sırada ise 220 blokla Bryant Dunston var.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX)

Sayı: 84.6 – 79.3

2 Sayı: %59.3 - %53.9

3 Sayı: %43.3 - %34.1

Serbest atış: %80.5 - %70.9

Ribaund: 30.4 – 36.1

Asist: 18.5 – 16.0

Top çalma: 6.7 – 6.6

Blok: 2.2 – 2.8

Verimlilik: 98.5 – 84.7

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX)

Sayı: 75.8 – 78.2

2 Sayı: %54.7 - %51.5

3 Sayı: %35.7 - %37.0

Serbest atış: %74.2 - %75.7

Ribaund: 28.7 – 33.7

Asist: 17.0 – 16.0

Top çalma: 6.2 – 5.8

Blok: 2.0 – 1.9

Verimlilik: 79.6 – 86.3

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX)

Sayı: Vesely 13.0, Sloukas 11.6, Kalinic 10.0 / Wilbekin 12.9, O’Bryant 10.8, Black 10.5

Ribaund: Vesely 5.4 / O’Bryant 5.9, Black 5.4

Asist: Sloukas 4.7 / Wilbekin 3.1, Roll 2.8

Top çalma: Vesely 1.5, Melli 1.0 / Caloiaro 1.2, Kane 1.1

Verimlilik Puanı: Vesely 19.3, Sloukas 15.2, Kalinic 10.9 / Black 13.2, Wilbekin 11.0, Tyus 10.3

Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de on kez karşılaştı ve bu maçlarda beş galibiyet elde etti.

EuroLeague’de bu sezonun 9. haftasında İsrail’de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 70-74 kazandı. Ekibimizde Kostas Sloukas 18, Marko Guduric 13, Jan Vesely 11 sayı buldu. Maccabi cephesinde Angelo Caloiaro 17, Scottie Wilbekin 15 sayı üretti.

2018-19 – Normal Sezon – Maccabi FOX 70-74 Fenerbahçe Beko

2017-18 – Normal Sezon - Fenerbahçe Doğuş 87 – 73 Maccabi FOX Tel Aviv

2017-18 – Normal Sezon - Maccabi FOX Tel Aviv 82 – 73 Fenerbahçe Doğuş

2016-17 – Normal Sezon – Fenerbahçe 79 – 81 Maccabi FOX Tel Aviv

2016-17 – Normal Sezon - Maccabi FOX Tel Aviv 87 – 77 Fenerbahçe

2014-15 – Playoffs - Maccabi Electra Tel Aviv 74 – 75 Fenerbahçe Ülker

2014-15 – Playoffs - Fenerbahçe Ülker 82 – 67 Maccabi Electra Tel Aviv

2014-15 – Playoffs - Fenerbahçe Ülker 80 – 72 Maccabi Electra Tel Aviv

2012-13 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 85 – 94 Maccabi Electra Tel Aviv

2012-13 - Top 16 - Maccabi Electra Tel Aviv 91 – 73 Fenerbahçe Ülker