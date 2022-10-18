Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL Villeurbanne (CANLI)

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu 3. hafta maçında Fransız temsilcisi LDLC ASVEL’i konuk ediyor. Fenerbahçe sahaya Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis ve Johnathan Motley beşiyle çıktı.

Fenerbahçe Beko’da yıldız oyuncu Nemanja Bjelica, ASVEL maçının kadrosunda yer almıyor.

PERİYOTLAR:

İLK ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 25-19 ASVEL

Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL Villeurbanne saat kaçta, hangi kanalda?

18 Ekim Salı günü (bu akşam) 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Miguel Angel Perez (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan), Kristaps Konstantinovs (Letonya) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe'de son durum

Sarı lacivertliler, Turkish Airlines EuroLeague’de 14 Ekim Cuma günü Maccabi Playtika’yı konuk etti. Fenerbahçe Beko, rakibini 86-71 yenerek ikide iki yaptı. Takımımızda Marko Guduric 23 sayı ve 6 ribaund ile oynarken, Nick Calathes ise 13 sayı, 9 ribaund, 9 asist ve 3 top çalmaya imza attı.

Fenerbahçe Beko, son resmi karşılaşmasına ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktı. 16 Ekim Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Ayos Konyaspor ’u konuk eden Fenerbahçe Beko, rakibini 85-71 yenerek üçte üç yaptı. Ekibimizde Carsen Edwards 20, Johnathan Motley 14, Metecan Birsen 11 sayı üretti.

LDLC ASVEL’de son durum ve maç önü notları

TJ Parker tarafından çalıştırılan ASVEL’in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Parker Jackson-Cartwright, Retin Obasohan, Antoine Diot, Nando De Colo, Yaacov Noam, Jonah Mathews, Paul Lacombe

Forvetler: Anthony Polite, Charles Kahudi, Yves Pones, David Lighty, Zaccharie Risacher, Amine Noua

Pivotlar: Youssoupha Fall, Joffrey Lauvergne

Koç: TJ Parker

ASVEL, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 2 maçta bir galibiyet aldı. ASVEL, açılış maçında evinde Emporio Armani Milano’ya 62-69 kaybederken, son olarak 14 Ekim tarihinde konuk olduğu Valencia Basket’i 76-77 ile geçti. Valencia mücadelesinde Nando De Colo 16, Retin Obasohan 13, Youssoupha Fall 10 sayı buldu.

ASVEL, Fransa Ligi’nde bu sezon çıktığı 5 maçta 3 galibiyet aldı. Rakibimiz, son olarak 16 Ekim Pazar günü konuk ettiği Gravelines’i 83-74 ile geçti. ASVEL’de Joffrey Lauvergne 19 sayıyla en skorer isimdi.