Euroleague’de çift maçlı haftanın açılışında Fenerbahçe sahneye çıkıyor. Geçen hafta İspanya deplasmanında Valencia’yı mağlup ederek, play-Off yolunda önemli bir galibiyet alan Fenerbahçe Beko evinde Kızılyıldız’ı ağırlıyor. 12 galibiyet, 14 mağlubiyetle haftaya 9. sırada giren Sarı-Lacivertliler için her maç artık büyük önem taşıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Sırbistan’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 68- 56’lık skorla kazanmıştı.

Euroleague’de lider durumda bulunan ve üst turu çıkmayı, normal sezonun bitimine 10 hafta kala garantileyen Anadolu Efes de Maccabi deplasmanına çıkacak.

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşma saat 20.45’te başladı. beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara gelen maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 536. mücadelesine çıktı. Sarı Lacivertli takım, Avrupa’da oynadığı 535 karşılaşmada 307 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'de ise yaptığı 333 maçın 196’sını kazandı, 137’sinde sahadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Sırbistan’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 68-56’lık skorla kazanmıştı.