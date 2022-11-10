Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 7. hafta maçında Kızılyıldız’ı konuk edecek. Sarı-Lacivertliler, bu sezon EuroLeague’de oynadığı altı maçta beş galibiyet aldı. Kanarya, son olarak konuk olduğu Barcelona’ya 81-80 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Temsilcimizde Johnathan Motley 23, Melih Mahmutoğlu ve Marko Guduric 11’er sayı üretti. Kanarya, Kızılyıldız’ı devirip yeniden çıkışa geçmek istiyor. Fenerbahçe Beko’da Nemanja Bjelica sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. S Sport'tan yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız):

Atılan Sayı: 81.8 – 70.0

2 Sayı: %53.8 - %48.5

3 Sayı: %38.9 - %32.5

Serbest atış: %76.4 - %73.9

Ribaund: 34.0 – 36.5

Asist: 18.2 – 16.5

Top çalma: 7.2 – 4.3

Blok: 1.5 – 1.2

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız):

Yenilen Sayı: 77.5 – 89.2

2 Sayı: %49.8 - %54.3

3 Sayı: %34.1 - %34.8

Serbest atış: %75.0 – 75.4

Ribaund: 34.0 – 33.2

Asist: 15.2 – 14.0

Top çalma: 6.2 – 7.3

Blok: 2.8 – 3.0

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız):

Sayı: Johnathan Motley 14.3 – Ben Bentil 14.2

İki sayılık atış: Tonye Jekiri %87.5 – Hassan Martin %70.8

Üç sayılık atış: Nick Calathes %52.9 – Ben Bentil %52.2

Serbest atış: Carsen Edwards %100 – Ognjen Dobric %85.7

Ribaund: Johnathan Motley 5.5 – Ben Bentil 6.2

Asist: Nick Calathes 5.8 – Stefan Markovic 3.0

Top çalma: Nick Calathes 1.7 – Ben Bentil 0.8

Verimlilik: Johnathan Motley 17.3 – Ben Bentil 15.2