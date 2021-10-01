Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız maç sonucu: 61-57

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Ç. Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Alper Pirşen, M.Kemal Danabaş, Ömer Okan, futbolcu Filip Novak ile voleybolcu Salvador Hidalgo izledi.

Sarı lacivertliler maça Devin Booker, Jan Vesely, Marial Shayok, Dyshawn Pierre ve Pierria Henry beşiyle çıktı.

Karşılaşmaya 14 sayılık seriyle etkili bir giriş yapan Fenerbahçe Beko rakibine ilk beş dakikalık bölümde sayı şansı tanımadı. Kalan beş dakikalık bölümde Kızılyıldız aradaki farkı kapatsa da ilk çeyreği 18-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte her iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Kaptan Melih Mahmutoğlu’nun 6, Devin Booker ve Jan Vesely’nin 2’şer sayı ürettiği 10 dakikalık periyot sonunda Fenerbahçe Beko soyunma odasına 28-26 önde girdi. Üçüncü periyodu 45-37 üstün geçen Sarı-Lacivertliler, maçı da 61-57 kazandı.