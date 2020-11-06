Fenerbahçe Beko - Khimki (CANLI)

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 7. maç döneminde Khimki Moskova’yı konuk ediyor. Fenerbahçe Başantrenörü Igor Kokoskov, zor bir rakiple karşılaşacaklarını belirterek “Şu anda tüm oyuncularını kullanabilir duruma geldiler. Bugün sıralamada bulundukları yer ve aldıkları galibiyet sayısı kesinlikle onların hikayesini anlatmıyor. Birçok tecrübeli isimleri var ve tüm oyuncularına kavuştukları andan itibaren her pozisyonda çok yetenekli isimlere sahipler. Zor bir karşılaşma olacak. Khimki, Kızılyıldız maçının özellikle ikinci yarısında çok iyiydi. O karşılaşmayı kazandılar ve şu anda daha moralliler. Biz bu maça odaklanacağız. Evimizdeyiz ve Play-Off yolunda daha güçlü hale gelmek için iç sahayı korumamız gerektiğinin farkındayız.” dedi.

Maccabi Tel Aviv deplasmanında aldığı galibiyet ile 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Fenerbahçe, iç sahada da Khimki galibiyetiyle CSKA Moskova ve Bayern Münih yenilgilerini unutturmak istiyor.

1. Çeyrek Sonucu | Fenerbahçe Beko 23 - 20 Khimki

İlk Yarı Sonucu | Fenerbahçe Beko 42 -35 Khimki

Fenerbahçe Beko - Khimki maçı hangi kanalda?

TSİ 20.45’te başlayan ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadele beIN Sports Haber'den şifresiz canlı yayınalnıyor. Müsabakayı Juan Carlos Garcia (İspanya), Saso Petek (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetiyor.



