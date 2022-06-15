Fenerbahçe Beko, Jonathan Motley ile anlaşma sağladı

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko, önümüzdeki sezon Turkish Airlines EuroLeague'de çok daha iddialı olmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin Lokomotovi Kuban'dan Jonathan Motley transferini bitirdiği belirtiliyor.

Gazzetta'nın haberine göre Fenerbahçe, Jonathan Motley ile 2 senelik anlaşma sağladı. Bu sezon yarıda kalan EuroCup macerasında Motley, Lokomotiv Kuban formasıyla 21.2 sayı, 7 ribaunt, 1.3 asist, 1.1 blok ve 0.9 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

Avrupa'nın pek çok önemli takımının kadrosuna katmak istediği Jonathan Motley ile görüşmeleri, Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu olması beklenen Dimitris Itoudis'in yürüttüğü aktarılmakta.