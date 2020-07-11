Fenerbahçe Beko, Johnny Hamilton transferini duyurdu

İtalyan menajer Gherardini’nin takımla kalmasıyla birlikte işleri hızlandıran ve öncelikle coach koltuğuna Kokoskov’u oturtan Fenerbahçe Beko gelecek sezonun kadrosu için transfer çalışmalarında elini çabuk tuttu. Kanarya 3 gün içinde 4 transfer birden yaptı. Daha önce forvet rotasyonu için Kanadalı Dyshawn Pierre ile Litvanyalı Edgaras Ulanovas’ı açıklayan Sarı-Lacivertliler dün de Darüşşafaka’dan aldığı 2.13 boyundaki Trinidad-Tobago’lu pivot Johnny Hamilton’ı transfer ettiğini resmen duyurdu.

26 yaşındaki basketbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Hamilton geçen sezon, EuroCup’ta 15 maçta 11.3 sayı, 8.1 ribaunt, 1.4 blokla oynamıştı. Kanarya ayrıca Bayern Münih’in uzun forveti Danilo Barthel’le de prensipte anlaşmıştı.