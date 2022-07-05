Dimitris Itoudis yönetiminde yeni sezonda Turkish Airlines EuroLeague'de iddialı olmak isteyen Fenerbahçe Beko, kadro çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe, Scottie Wilbekin'i yedeklemek adına bir guard arayışındayken hedefin ALBA Berlin'den Jaleen Smith olduğu belirtildi.

SDNA'nın haberine göre Itoudis, Wilbekin'in yedeği olarak Jaleen Smith'i kadroda görmek istiyor. Fenerbahçe'nin Smith için ısrarı sürerken Partizan ve Virtus Bologna'nın da ABD'li oyuncunun peşinde oldukları aktarıldı.