Fenerbahçe Beko ilk hazırlık maçına çıkıyor

Fenerbahçe Beko yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçına TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası’nda Beşiktaş Emlakjet karşısında çıkıyor. 3 Eylül Cumartesi günü (bugün) 21.00’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele Tivibu Spor tarafından canlı yayınlanacak.

Bu turnuva, Fenerbahçe ve ülke basketbolunun unutulmaz isimleri arasında yer alan Mehmet Baturalp anısını düzenlenmektedir.

Organizasyonun ilk karşılaşmasında ise 3 Eylül Cumartesi günü (bugün) 18.00’da Anadolu Efes ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek.

Ahmet Kandemir tarafından çalıştırılan Beşiktaş Emlakjet, bu yaz kadrosunu Jordan Usher, Matt Coleman, David McCormack, Bryce Brown, Gediminas Orelik, Efe Tahmaz, Okben Ulubay, Yiğit Onan ve Burak Can Yıldızlı ile takviye etti.

Beşiktaş Emlakjet, sezon öncesi ilk hazırlık maçında 1 Eylül Perşembe günü karşılaştığı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i 84-61 ile geçti. Siyah-beyazlılarda skor dağılımı şu şekilde oluştu: Gediminas Orelik 22, Burak Can Yıldızlı 11, Furkan Haltalı 10, David McCormack: 10 (11 ribaund), Jordan Usher 6 (5 ribaund, 3 asist), Matt Coleman 6 (3 asist), Bryce Brown 5, Kerem Konan 4 (3 ribaund), Okben Ulubay 3 (7 asist)

Fenerbahçe Beko'da EuroBasket 2022'de mücadele eden Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Nick Calathes ve Marko Guduric'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Nemanja Bjelica ve Tarık Biberovic yer almayacak. EuroBasket 2022'de Yunanistan Milli Takımı'nı çalıştıran başantrenör Dimitris Itoudis de bu turnuvada görev yapamayacak. Bu karşılaşmada Fenerbahçe Koleji DS Energy oyuncuları Ekrem Sancaklı ve Marreon Jackson da maç kadrosuna yer alacak.

Fenerbahçe Beko, turnuvanın son karşılaşmasında ise 4 Eylül Pazar günü (yarın) 18.00 ya da 21.00’da Anadolu Efes – Bahçeşehir Koleji mücadelesinden gelecek takımla karşılaşacak.