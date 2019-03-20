Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 28. haftasında Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak.

CSKA Moskova ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 15 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar parkeden 7 kez galip ayrılırken, Moskova ise 8 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleyi Fener 79-75'lik skorla kazandı.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague'de Fenerbahçe 84.4 sayı ortalamasıyla oynarken, CSKA Moskova ise 84.4 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 13.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Moskova ekibinde ise Cory Higgins 15.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını katkıda bulunuyor.

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