Fenerbahçe Beko ile CSKA Moskova'nın 16. randevusu

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 28. haftasında Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak.

20 Mart 2019, Çarşamba 11:01 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe Beko ile CSKA Moskova'nın 16. randevusu

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 28. haftasında Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak.

CSKA Moskova ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 15 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar parkeden 7 kez galip ayrılırken, Moskova ise 8 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleyi Fener 79-75'lik skorla kazandı.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague'de Fenerbahçe 84.4 sayı ortalamasıyla oynarken, CSKA Moskova ise 84.4 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 13.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Moskova ekibinde ise Cory Higgins 15.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını katkıda bulunuyor.

İHA﻿﻿﻿

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.