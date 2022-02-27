Fenerbahçe Beko için Scottie Wilbekin iddiası

Maccabi Tel Aviv'in yıldızı Scottie Wilbekin'in 2023'te sona erecek sözleşmesine rağmen yaz aylarında takımdan ayrılabileceği belirtiliyor. Türk vatandaşlığı da bulunan yıldız oyuncu ile en ciddi şekilde ilgilenen ekibin Fenerbahçe Beko olduğu aktarıldı.

Israel Hayom'dan Yakov Meir'in haberine göre Maccabi'de koç Ioannis Sfairopoulos'un ayrılığı sonrası Wilbekin de takımdan gidebilir. Wilbekin, Sfairopoulos'un takımda en çok sorumluluk verdiği, en güvendiği isimdi ki zaman zaman bu nedenle eleştiriler dahi almıştı. Wilbekin'in 2020'den 2023'e 5 milyon dolarlık sözleşmesinden sezon sonu yaklaşık 1.5 milyon dolarlık bir kısım kalacak.

Takımdan ayrılmayı düşünen yıldız oyuncu için muhtemel adres olarak Türkiye öne çıkıyor. Transfer pazarının önemli isimlerinden biri olması beklense de Türk vatandaşlığına sahip olması Türk takımlarının daha istekli davranmasını sağlayacak.

İlk görüşme gerçekleşti

Yıldız kısaları takımdan ayrılırsa Anadolu Efes'in de devreye girebileceği Scottie Wilbekin'in transferi için şu an en ciddi aday olarak Fenerbahçe Beko gösteriliyor. Nando De Colo'nun sözleşmesi bu yaz sona erecek ki 35 yaşına gireceği ve sakatlık sorunları nedeniyle devam edilip edilmemesine yönelik net karar verilmiş değil.

Israel Hayom'un haberine göre Fenerbahçe, Wilbekin ile temasa geçti. Yaz aylarında takımdan ayrılmaya karar verirse kendisini kadroya katmak istediklerini aktardılar.