Fenerbahçe Beko - Gaziantep Basketbol maç sonucu: 97-102

Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Gaziantep Basketbol'u konuk etti. Konuk ekip Gaziantep, uzatma periyodu sonunda rakibi Fenerbahçe'yi 102-97'lik skorla mağlup etti.

4 maçlık mağlubiyet serisini geçtiğimiz hafta Bursaspor'u yenerek sonlandıran Gaziantep Basketbol, ligde üst üste ikinci galibiyetini alırken Fenerbahçe ise Beşiktaş yenilgisi sonrası Gaziantep'e de kaybederek iç sahada üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Toplamda ise Fenerbahçe Beko, 19. maçında 5. kez mağlup olurken Gaziantep Basketbol ise 19. maçında 9. galibiyetine ulaştı.

Gaziantep'ten Trevis Jemar Simpson ile Fenerbahçe Beko'dan Ali Muhammed, 22'şer sayıyla maçın en skorer isimileri olurlarken Gaziantep'te Kenneth Hayes 20, Rashard Kelly 17 sayıyla oynadılar. Fenerbahçe'de ise Melih Mahmutoğlu 16, Dyshawn Pierre ise 13 sayıyla öne çıktılar.