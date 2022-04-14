Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçının ardından iki ceza! Dee Bost'a men...
ING Basketbol Süper Ligi'ndeki derbide Galatasaray Nef'in, Fenerbahçe Beko'yu 76-70 devirdiği maçın faturası belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu; Sarı-Kırmızılı basketbolcu Dee Bost'a 1 maç men cezası verirken, Fenerbahçe de çirkin ve kötü tezahürattan 33 bin 750 TL para cezasına çarptırıldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 76-70 devirmişti. Karşılaşmada derbinin getirmiş olduğu atmosferle gergin anlar yaşanırken, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan da bugün iki takım için de ceza geldi.
Sarı-Lacivertliler, seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; 33 bin 750 TL para cezasına çarptırılırken, Aslan'da Dee Bost'a 1 maç men ve 8 bin 750 TL para cezası verildiği açıklandı.