ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 76-70 devirmişti. Karşılaşmada derbinin getirmiş olduğu atmosferle gergin anlar yaşanırken, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan da bugün iki takım için de ceza geldi.

Sarı-Lacivertliler, seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; 33 bin 750 TL para cezasına çarptırılırken, Aslan'da Dee Bost'a 1 maç men ve 8 bin 750 TL para cezası verildiği açıklandı.