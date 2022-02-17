Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta. Bursa'da devam eden turnuva derbi mücadelesine sahne olacak. Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Kazanan takım adını finale yazdıracak. Türkiye Kupası’nın yarı finalinin diğer eşleşmesinde Anadolu Efes ile Darüşşafaka, 18 Şubat Cuma günü 21.00’da Tofaş Spor Salonu’nda karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18 Şubat Cuma günü (yarın) 18.00’da Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak mücadele Tivibu Spor tarafından canlı yayınlanacak.

Türkiye Kupası’nda final mücadelesi ise 20 Şubat Pazar günü 17.00’da yine Tofaş Spor Salonu’nun ev sahipliğinde oynanacak.

Fenerbahçe Beko’da son durum

Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Tofaş’a konuk oldu. Fenerbahçe Beko, 15 Şubat Salı günü Tofaş Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi harika bir geri dönüşe imza atarak bir uzatma bölümü sonrasında 88-93 kazandı. Melih Mahmutoğlu 27, Dyshawn Pierre 15, Devin Booker 14 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko’nun Galatasaray Nef maçı kafilesinde şu isimler yer alacak: Pierria Henry, Markel Starks, İsmet Akpınar, Ekrem Sancaklı, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Marko Guduric, Dyshawn Pierre, Metecan Birsen, Achille Polonara, Jehyve Floyd, Devin Booker, Ahmet Düverioğlu.

Galatasaray Nef’te son durum

Ekrem Memnun tarafından çalıştırılan Galatasaray Nef’in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Dee Bost, Melo Trimble, Eray Aydoğan, DeVaughn Akoon-Purcell, Acar Şen, Ege Tan Yıldızoğlu

Forvetler: Göksenin Köksal, Rıdvan Öncel, Canberk Kuş, Okben Ulubay, Sadık Emir Kabaca, Kerry Blackshear

Pivotlar: David Kravish, Ege Arar

Koç: Ekrem Memnun

Galatasaray Nef, Türkiye Kupası çeyrek final maçında 15 Şubat Salı günü konuk olduğu Gaziantep Basketbol’u 62-77 ile geçerek yarı final vizesini aldı. Galatasaray’da bu maçın en etkili isimleri 20 sayıyla oynayan Dee Bost, 13 sayı ve 6 ribaund istatistikleri üreten Kerry Blackshear ve 12 sayı kaydeden Rıdvan Öncel oldu.

Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef, bu sezon bir kez karşılaştı. Fenerbahçe Beko, 11 Aralık tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan ING Basketbol Süper Ligi ilk yarı mücadelesinde rakibini 76-86 yendi. Fenerbahçe'de Melih Mahmutoğlu 22, Nando De Colo 19, Jan Vesely 14, Dyshawn Pierre 13 sayı üretti. Galatasaray Nef’te ise Akoon Purcell ve Dee Bost 19’ar, Melo Trimble ise 12 sayı buldu.