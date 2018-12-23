Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 84-74 yenilen Fenerbahçe Beko, ligdeki namağlup serisini kaybetti.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Galatasaray’a yenilen sarı-lacivertliler, ligde mağlubiyetle tanıştı.

Fenerbahçe Beko, rakibi karşısında 7 maç aranın ardından mağlubiyeti yaşadı.

Sarı-lacivertliler, daha önce 2’si EuroLeague'de olmak üzere üst üste 7 maçı kazanmıştı.

Rakibini son 4 deplasman karşılaşmasında mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe Beko, 4 maç aranın ardından bu üstünlüğünü de kaybetti.

Fenerbahçe Beko, son olarak 29 Mayıs 2016 tarihinde play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray’a 65-63 yenilmişti.