Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 84-74 yenilen Fenerbahçe Beko, ligdeki namağlup serisini kaybetti.
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Galatasaray’a yenilen sarı-lacivertliler, ligde mağlubiyetle tanıştı.
Fenerbahçe Beko, rakibi karşısında 7 maç aranın ardından mağlubiyeti yaşadı.
Sarı-lacivertliler, daha önce 2’si EuroLeague'de olmak üzere üst üste 7 maçı kazanmıştı.
Rakibini son 4 deplasman karşılaşmasında mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe Beko, 4 maç aranın ardından bu üstünlüğünü de kaybetti.
Fenerbahçe Beko, son olarak 29 Mayıs 2016 tarihinde play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray’a 65-63 yenilmişti.