Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor maç sonucu: 86-83

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 15’inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor’u 86-83 mağlup ederek 12’nci galibiyetini aldı.

ING Basketbol Ligi’nin 15’inci haftasında Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor’u ağırladı. Karşılaşmanın ilk periyodunda hücumda rakibini durduramayan Fenerbahçe Beko, çeyreği 23-17 geride kapattı. 2’nci periyotta Melih ve De Colo ile etkili olan sarı-lacivertli ekip, aradaki farkı eritti ve ilk yarı 39-39 eşitlikle sona erdi. 3’üncü periyotta iki takımda hücumda sıkıntı yaşamazken ev sahibi ekip Nando De Colo, konuk ekip ise Perry Jones ile bu çeyrekte etkili oldu. Periyodu 28-25 önde kapatan Fenerbahçe Beko, karar periyoduna 67-64 önde girdi. Büyük heyecana sahne olan son periyotta ev sahibi ekip, bitime 16 saniye kala Westermann’dan bulduğu iki sayılık basket ile bir sayı farkla öne geçti: 84-83. Bursaspor’da Clavell, takımını öne geçirecek atıştan faydalanamayınca Fenerbahçe Beko, Melih'in serbest atıştan bulduğu sayılar sonucunda mücadeleden 86-83 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte De Colo 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Williams ve Melih 17 sayı üretti. Frutti Extra Bursaspor’da ise Perry Jones’un 25, Gian Clavell’in ise 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

DHA